El carnet por puntos cumple 20 años: "Ha cambiado la forma de conducir"
- Dos décadas después de su implantación, las autoescuelas destacan que los conductores son más conscientes de las consecuencias de sus infracciones
- El uso del teléfono móvil al volante se ha convertido en una de las principales causas de pérdida de puntos y preocupación entre los formadores
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El 1 de julio de 2006 entró en vigor el carnet por puntos en España. Veinte años después, el sistema se ha consolidado como una de las principales herramientas para mejorar la seguridad vial y cambiar los hábitos de los conductores. En Ávila, las autoescuelas consideran que el balance es positivo, aunque advierten de que las distracciones, especialmente las provocadas por el teléfono móvil, siguen siendo uno de los grandes retos.
De la multa al miedo a perder el carnet
Antes de la implantación del carnet por puntos, las sanciones económicas eran prácticamente la única consecuencia para quienes cometían infracciones de tráfico. Con el nuevo sistema, además de la multa, los conductores podían perder parte de su saldo de puntos e, incluso, quedarse sin permiso de conducir.
El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila y profesor de educación vial asegura que ese cambio modificó el comportamiento de muchos conductores. "Al principio se notó mucho. La gente ya no solo pensaba en la multa, también en perder los puntos y quedarse sin carnet", explica.
En estos veinte años también han cambiado las infracciones más frecuentes. Si tradicionalmente los excesos de velocidad encabezaban las pérdidas de puntos, hoy las distracciones han ganado protagonismo.
Según señala el formador, el uso del teléfono móvil al volante se ha convertido en una de las principales preocupaciones. "Es una gran distracción y una de las causas por las que más puntos se pierden. Hay que seguir concienciando porque usar el móvil mientras se conduce puede costar hasta seis puntos", recuerda.
Una generación que solo conoce este sistema
Para quienes ahora se preparan para obtener el permiso de conducir, el carnet por puntos es lo habitual. Muchos de ellos desconocen que durante décadas existió otro modelo basado únicamente en sanciones económicas. Es el caso de uno de los alumnos de una autoescuela abulense, que reconoce que pensaba que "siempre había existido el carnet por puntos".
Aunque admite que el teléfono móvil forma parte del día a día de su generación, considera que al volante debe quedar apartado. "Todo el mundo usa el móvil, pero cuando conduces puedes controlar la tentación y no cogerlo", afirman.
Veinte años después de su puesta en marcha, el carnet por puntos sigue evolucionando con nuevas normas y sanciones adaptadas a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de conducción. Sin embargo, para los profesionales de la formación vial, el objetivo sigue siendo el mismo que en 2006: fomentar una conducción más responsable y reducir los accidentes en carretera.