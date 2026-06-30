Un incendio de Leciñena, Zaragoza, afecta a entre 400 y 500 hectáreas y Aragón pide ayuda a la UME

Un incendio declarado este martes en Leciñena, Zaragoza, ha afectado a "entre 400 y 500 hectáreas" de, sobre todo, monte bajo y suelo agrícola, según la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha precisado que este fuego, que comenzó alrededor de las 15:50 horas, se encuentra, por ahora, alejado de la población y no se prevé que afecte a núcleos urbanos. El viento, no obstante, está ayudando a la expansión del incendio, que se dirige hacia la sierra de Alcubierre.

Por el momento, el combustible del incendio está siendo monte bajo, carrasca, matorral y suelo agrícola, lo que facilita que "arda con muchísima más rapidez". En este sentido, el Ejecutivo autonómico ya ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en fase de emergencia (situación operativa dos, nivel uno) y ha pedido la movilización de la UME.