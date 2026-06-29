"Con cabeza sí, de cabeza no", así conciencia el Hospital de Parapléjicos contra las zambullidas
- Las lesiones medulares por zambullidas son evitables, pero sus consecuencias te cambian la vida
- El perfil más común de los afectados es varón entre los 18 y 55 años
En el mes de junio comienza el verano y eso es sinónimo de que se abren de manera las piscinas, así como zonas de baño en ríos, embalses o playas. Por ende, las zambullidas aumentan. Son saltos al agua de cabeza sin cerciorarse previamente del fondo o del entorno que nos rodea, y muchas veces, acaban de la peor forma posible: con una lesión medular.
Campaña del Hospital Nacional de Parapléjicos verano 2026
Para concienciar de los riesgos, que en todas las ocasiones son irreversibles, El Hospital de Parapléjicos de Toledo ha lanzado una campaña en el verano de 2026 para luchar contra ellas. Con el lema "Con cabeza sí, de cabeza no", quieren que las personas sean conscientes y prudentes. "Las zambullidas son totalmente evitables, hay que pensar en las consecuencias que puede llegar en la vida, que nunca vuelve a ser igual", nos asegura Silvia Ceruelo, directora médica del Hospital Nacional de Parapléjicos.
Aunque normalmente tengamos en el imaginario que este tipo de imprudencias las realizan principalmente los jóvenes y adolescentes, la realidad es otra. "Los accidentes suelen ser de personas mayores de 18 años, incluso de 50. Gente con una edad para pensar en los riesgos que puedan suceder ante una mala zambullida", añade Ceruelo. Además, nos afirma que la mayoría de los afectados son varones.
Tipo de lesiones y recomendaciones
Son acciones que cambian la vida de accidentado y de su entorno por completo. "Pueden ser lesiones que se afecte por completo la médula y no funcione nada por debajo, son las situaciones más trágicas, que hasta para respirar necesitas una máquina. Otras son lesiones incompletas, en las que hay un trozo de médula que no deja de funcionar y se pueden mover los brazos o respirar por si mismos", explica. Asegura que desde el Hospital se les ofrece todo tipo de ayudas terapéuticas y psicológicas, pero en ningún caso se les puede devolver su anterior vida.
Por ello, la doctora nos ha recomendado diferentes acciones para prevenir una lesión medular. Entre ellas, destaca: En primer lugar, hacer una inmersión con los pies aunque sea en una zona conocida. Así se puede asegurar el fondo y si hay algún objeto con el que podamos chocar una vez en el agua. Cerciorarnos de que no hay nadie bañándose a quien podamos dañar y también, tirarse siempre que se esté acompañado. Esta última es importante porque muchas veces las personas que sufren una mala zambullida y están solas se acaban ahogando, ya que no pueden salir por voluntad propia y no hay nadie que les pueda socorrer.
En lo que llevamos de temporada los datos son positivos. No se ha registrado ninguna lesión por zambullida. Desde el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo esperan que el dato se mantenga y acabar la temporada estival sin lamentar ninguna víctima. Además, de tener más conciencia y responsabilidad sobre las zambullidas.