"Con cabeza sí, de cabeza no", así conciencia el Hospital de Parapléjicos contra las zambullidas

En el mes de junio comienza el verano y eso es sinónimo de que se abren de manera las piscinas, así como zonas de baño en ríos, embalses o playas. Por ende, las zambullidas aumentan. Son saltos al agua de cabeza sin cerciorarse previamente del fondo o del entorno que nos rodea, y muchas veces, acaban de la peor forma posible: con una lesión medular.

Campaña del Hospital Nacional de Parapléjicos verano 2026 Para concienciar de los riesgos, que en todas las ocasiones son irreversibles, El Hospital de Parapléjicos de Toledo ha lanzado una campaña en el verano de 2026 para luchar contra ellas. Con el lema "Con cabeza sí, de cabeza no", quieren que las personas sean conscientes y prudentes. "Las zambullidas son totalmente evitables, hay que pensar en las consecuencias que puede llegar en la vida, que nunca vuelve a ser igual", nos asegura Silvia Ceruelo, directora médica del Hospital Nacional de Parapléjicos. Aunque normalmente tengamos en el imaginario que este tipo de imprudencias las realizan principalmente los jóvenes y adolescentes, la realidad es otra. "Los accidentes suelen ser de personas mayores de 18 años, incluso de 50. Gente con una edad para pensar en los riesgos que puedan suceder ante una mala zambullida", añade Ceruelo. Además, nos afirma que la mayoría de los afectados son varones. Dos nadadores se tiran de cabeza a una piscina bajo la supervisión de un socorrista EFE/Nacho Gallego