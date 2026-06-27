El tiempo hoy 27 de junio: ascenso generalizado de las temperaturas y tormentas en el norte y este

Este sábado ascenderán las temperaturas en la mayor parte de España, con máximas por encima de los 34-36 grados en gran parte del sur, sureste nordeste y Baleares, aunque en el norte y en el este se producirán tormentas aisladas.

Las máximas ascenderán en la Península salvo en el Cantábrico y los litorales del nordeste, donde descenderán, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las mínimas ascenderán de forma ligera excepto en Andalucía y la meseta sur, donde el aumento será algo más notable; y descenderán en el oeste de Galicia.

Se superarán los 34-36 grados en el nordeste, en Andalucía, en el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular pudiendo llegar a 36-38 en el valle del Ebro y, además, en el valle del Guadalquivir.

Estabilidad general El día presentará una situación de estabilidad general con cielos pocos nubosos o despejados, salvo en Galicia y el Cantábrico, que podrían quedar bajo una circulación atlántica, con chubascos y precipitaciones en general débiles. Por la tarde, sin embargo, se desarrollará nubosidad de evolución en la Península que en zonas del norte, alto Ebro y vertientes ibéricas irá con chubascos y tormentas aislados que pueden ser puntualmente fuertes.