El tiempo hoy 27 de junio: ascenso generalizado de las temperaturas y tormentas en el norte y este
- Aragón, Baleares, Castilla - La Mancha, Cataluña, Navarra y la Rioja en aviso amarillo por altas temperaturas
- Lleida podría alcanzar los 38º, mientras que Granada y Logroño podrían llegar a los 37º
Este sábado ascenderán las temperaturas en la mayor parte de España, con máximas por encima de los 34-36 grados en gran parte del sur, sureste nordeste y Baleares, aunque en el norte y en el este se producirán tormentas aisladas.
Las máximas ascenderán en la Península salvo en el Cantábrico y los litorales del nordeste, donde descenderán, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las mínimas ascenderán de forma ligera excepto en Andalucía y la meseta sur, donde el aumento será algo más notable; y descenderán en el oeste de Galicia.
Se superarán los 34-36 grados en el nordeste, en Andalucía, en el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular pudiendo llegar a 36-38 en el valle del Ebro y, además, en el valle del Guadalquivir.
Estabilidad general
El día presentará una situación de estabilidad general con cielos pocos nubosos o despejados, salvo en Galicia y el Cantábrico, que podrían quedar bajo una circulación atlántica, con chubascos y precipitaciones en general débiles.
Por la tarde, sin embargo, se desarrollará nubosidad de evolución en la Península que en zonas del norte, alto Ebro y vertientes ibéricas irá con chubascos y tormentas aislados que pueden ser puntualmente fuertes.
Tormentas aisladas
No se descartan tampoco tormentas aisladas en general en el este de Castilla-La Mancha y sierras del sureste.
Asimismo, son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos.
En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, más abundantes en La Palma, y cielos poco nubosos o despejados en el sur.
Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio de componente suroeste en la vertiente atlántica, del norte en el Cantábrico y del sureste en el tercio oriental; mientras que en el Estrecho y Alborán soplará poniente, rolando a levante y en Canarias alisio moderado.