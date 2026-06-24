Manzanares se convierte estos días en la capital del campo

Manzanares (Ciudad Real) acoge la 64 edición de la Feria Nacional del Campo (FERCAM) que se celebra del 24 al 28 de junio de 2026. Un encuentro que supone un escaparate para los productos agroalimentarios castellano-manchegos y en el que se abordan temas como la innovación, la tecnología, el relevo generacional y la importancia del agua en el campo. En esta edición, la superficie expositiva alcanza los 120.000 metros cuadrados y cuenta con más de 200 expositores de 22 provincias de todo el país. Uno de ellos es el estand de Castilla-La Mancha que muestra las producciones de las 41 denominaciones de origen que tiene Castilla-La Mancha. Además, la maquinaria expuesta ha aumentado un 63 por ciento en los últimos doce años. Todas las piezas reunidas en FERCAM alcanzan un valor de 50 millones de euros. Se espera que por FERCAM pasen, durante los cinco días que dura la feria, unos cien mil visitantes.

Oportunidad de negocio FERCAM es, ante todo, una feria para hacer negocios entre empresas del sector primario. Alberto, miembro del Departamento Comercial de la empresa Saleplas, especializada en tuberías y colectores, es uno de los expositores que repite año tras año. “Ha ido creciendo mucho, cada vez viene más gente. Es una feria referente en esta zona y también a nivel nacional”. “Cada vez viene un cliente más profesional, más interesado en el producto, pide información...”, explica David, jefe de ventas de Carretero Maquinaria. A pesar de este crecimiento, algunas empresas afrontan la feria con preocupación por el incremento de los costes de producción que afectan al sector primario. Teófilo Palacios, gerente de Alba Maquinaria Agrícola, nos cuenta que las ventas están complicadas. “El consumidor es reacio a invertir. Las previsiones no son buenas, esperemos que esto cambie”. Ante esta situación hay empresas, como las del sector del pistacho, que apuestan por la innovación. Es el caso de Pistachos JR. Jesús Santiago, su gerente, señala que “el pistacho se está introduciendo en la heladería, las pastas, la crema se está utilizando actualmente para muchas cosas”.