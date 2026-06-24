AENA no contempla la calor extrema com un factor de risc
- AENA no contempla la calor extrema com un factor de risc per als més de 3.500 treballadors que fan feina a les pistes dels aeroports de les Balears
- El sindicat UGT denuncia la situació del treballadors en plena onada de calor.
AENA no contempla la calor extrema com un factor de risc
Fan feina al sol, a més de 38 graus, sense cap mesura de prevenció. És el que denuncia el sindicat UGT en els aeroports de les Illes Balears. Més de 3.500 treballadors fan feina a les pistes en plena onada de calor, també en plena arribada de turistes, sense ombres on descansar ni proveïment d'aigua fresca.
L'Informatiu Balear ha tengut accés al llistat de factors de risc segons AENA. N'hi ha 76. Contempla pluges o nevades, però no calor extrema, i en els tres dies que duim d'estiu ja han registrat cops de calor. "Aquest passat cap de setmana ja hem tingut varios. No un ni dos, sino més", explica José Antonio Negreira, portaveu del sindicat UGT.
Altres sectors igualment exposats, com la construcció, sí tenen mesures de prevenció: a partir de dia 6 de juliol, jornada continua obligatòria, de 7 a 2.
Altres sectors en risc
Neteja, repartidors o cambrers de terrasses també ho passen malament aquests dies. Segons la llei, les empreses estan obligades a informar de com reduir els risc. Si no es poden prendre mesures suficients de protecció, els treballadors tenen fins a 4 dies de permís retribuit.
El Govern ja ha llançat la campanya de cada estiu: modificar jornades, fer pauses i molta d'aigua.
Un dia més, aquest dimecres, el sud i l'interior de Mallorca, així com Eivissa i Formentera, estan en alerta per altes temperatures fins a les 8 de l'horabaixa... així que, tornant a l'aeroport, els turistes arriben cercant el sol mentres els treballadors no en poden fugir.