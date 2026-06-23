L'edifici de Gesa i voltants ja té projecte guanyador
- L'edifici de Gesa serà rehabilitat i se'n farà un altre de nou de dues altures, amb una pèrgola ajardinada a peu de carrer que els connectarà i 960 aparcaments soterrats.
- És el projecte guanyador per a la nova façana marítima de Palma, que ha presentat aquest dimarts el batle de la Ciutat.
L'edifici de Gesa i voltants ja tenen projecte guanyador. L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentat aquest dimarts els detalls del projecte, que té entre les principals novetats un nou edifici de nova construcció, que comptarà amb dues altures, i serà un centre de creació artística.
Una gran pèrgola, a peu del carrer de Joan Maragall, connectarà amb l'edifici catalogat. Les seves nou plantes acolliran una oficina ciutadana, una biblioteca, sales d'assaig, incubadores per a emprenedors o espais expositius. Mentre, davall del nou passeig, hi haurà espais per a activitats públiques i un centre d'interpretació d'energia, en record de Gesa. I més avall, soterrades: 960 places d'aparcament.
"És una estratègia de mínima intervenció, on l'arquitectura apareix només de forma puntual i justificada, que permet que l'espai lliure, el gran espai públic, sigui el verdader protagonista", ha declarat Martínez en la presentació del projecte. "És un espai que tornarà a connectar la ciutat amb la seva façana marítima i que contribuirà a posicionar Palma com a referència Mediterrània en creativitat, talent, innovació i transformació urbana", assegura l'alcalde de Palma.
77 milions d'euros
El guanyador del projecte ha estat el despatx d'arquitectes Cruz y Ortiz, el mateix que ha fet els estadis Wanda Metropolitano o La Cartuja de Sevilla. Començaran, segons el previst, a finals de l'any que ve, amb un pressupost de gairebé 77 milions d'euros. Després de 20 anys abandonat, el projecte podria estar enllestit l'any 2029; l'edifici de Gesa, fins i tot abans.