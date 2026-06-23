Extremadura deja atrás una primavera muy cálida: 1,6 grados por encima de lo habitual
- El trimestre de marzo a mayo ha sido el tercero con las temperaturas medias más altas en la región desde 1990
- Las lluvias representaron menos de un 60% con respecto a los valores normales de la estación
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) considera la pasada primavera en Extremadura como muy seca y muy cálida. La temperatura media del trimestre comprendido entre los meses de marzo, abril y mayo ha sido 1,6 grados superior a los valores de referencia, mientras que las lluvias han representado el 59% de las precipitaciones habituales para esta época del año.
Los datos han sido presentados este martes en la Delegación del Gobierno en Extremadura por parte del delegado territorial de AEMET en la región, Marcelino Núñez, quien ha explicado los puntos principales del balance climático de la pasada primavera y las previsiones para este verano, que comenzó el pasado 21 de junio.
Cuarta primavera más seca
Según este informe, la pasada primavera ha sido una estación muy seca. Las precipitaciones medias para toda la región fueron de 88,2 litros por metro cuadrado, valores muy inferiores a los de referencia para los meses de marzo, abril y mayo. De hecho, la región tuvo un déficit de 59,6 litros por metro cuadrado sobre los valores habituales. En términos porcentuales, la pasada primavera llovió en Extremadura un 59% menos de lo normal.
El trimestre ha sido el cuarto más seco del periodo de referencia en Extremadura, que abarca desde 1991 a 2020. Sin embargo, las precipitaciones del pasado invierno, con la acumulación de borrascas que afectaron al suroeste peninsular, compensan el año hidrológico. Desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026 se han acumulado de media 666,3 litros por metro cuadrado, frente a un valor de referencia de 528,1 litros por metro cuadrado.
Esto supone que las precipitaciones registradas durante el actual año hidrológico representan el 126% del valor de referencia y dejan un superávit medio de 138,2 litros por metro cuadrado para el conjunto de Extremadura. "La primavera ha sido muy seca, junio va a ser muy seco... Vivimos de las rentas del invierno, donde tuvimos borrasca tras borrasca", resume el delegado territorial de AEMET.
1,6ºC por encima de lo normal
En cuanto a las temperaturas, la primavera también ha sido muy cálida. Durante el trimestre comprendido entre marzo y mayo los termómetros han marcado una media de 16,5ºC, mientras que la temperatura media de referencia se sitúa en 14,9ºC. Es decir, la media de la estación ha sido de 1,6 grados por encima de lo normal. Esto convierte al pasado trimestre en el tercero con las temperaturas medias más altas desde 1990, solo superado por 1997 y 2023.
De este periodo destaca el pasado mes de abril, el más cálido de la historia y en el que se batieron récords de temperaturas máximas y mínimas en la región. "Estamos en los años más cálidos de la historia. Que en un mes se batan 16 récords en 50 estaciones no deja de ser significativo", remarca Núñez.
El mes de junio, ya con la primera ola de calor del verano, está continuando la tónica de la primavera. Hasta el 22 de junio, los modelos de AEMET indican que junio será un mes muy seco y muy cálido. "Junio no es el mes habitual de las olas de calor, pero ya se está comportando como un mes más de verano", explica el delegado territorial.
Según la AEMET, para los meses de julio, agosto y septiembre lo más probable es que las temperaturas se sitúen en la región por encima de los valores de referencia. En cuanto a las precipitaciones, no existe una señal clara que permita anticipar un comportamiento más húmedo o más seco de lo normal, por lo que lo más probable es que se mantengan dentro de los valores habituales para la época.