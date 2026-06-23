Extremadura deja atrás una primavera muy cálida: 1,6 grados por encima de lo habitual

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) considera la pasada primavera en Extremadura como muy seca y muy cálida. La temperatura media del trimestre comprendido entre los meses de marzo, abril y mayo ha sido 1,6 grados superior a los valores de referencia, mientras que las lluvias han representado el 59% de las precipitaciones habituales para esta época del año.

Los datos han sido presentados este martes en la Delegación del Gobierno en Extremadura por parte del delegado territorial de AEMET en la región, Marcelino Núñez, quien ha explicado los puntos principales del balance climático de la pasada primavera y las previsiones para este verano, que comenzó el pasado 21 de junio.

Cuarta primavera más seca Según este informe, la pasada primavera ha sido una estación muy seca. Las precipitaciones medias para toda la región fueron de 88,2 litros por metro cuadrado, valores muy inferiores a los de referencia para los meses de marzo, abril y mayo. De hecho, la región tuvo un déficit de 59,6 litros por metro cuadrado sobre los valores habituales. En términos porcentuales, la pasada primavera llovió en Extremadura un 59% menos de lo normal. Marc Santandreu, meteorólogo: "Este martes puede ser el día más cálido para un mes de junio desde que hay registros" El trimestre ha sido el cuarto más seco del periodo de referencia en Extremadura, que abarca desde 1991 a 2020. Sin embargo, las precipitaciones del pasado invierno, con la acumulación de borrascas que afectaron al suroeste peninsular, compensan el año hidrológico. Desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026 se han acumulado de media 666,3 litros por metro cuadrado, frente a un valor de referencia de 528,1 litros por metro cuadrado. Esto supone que las precipitaciones registradas durante el actual año hidrológico representan el 126% del valor de referencia y dejan un superávit medio de 138,2 litros por metro cuadrado para el conjunto de Extremadura. "La primavera ha sido muy seca, junio va a ser muy seco... Vivimos de las rentas del invierno, donde tuvimos borrasca tras borrasca", resume el delegado territorial de AEMET.