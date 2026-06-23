La Diputación de Badajoz destina 7,8 millones de euros para impulsar el sector agroalimentario y forestal de la provincia

La Diputación de Badajoz ha presentado un plan estratégico dotado con 7,8 millones de euros que está orientado a fortalecer el sector agroalimentario y forestal de la provincia, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más competitivo, innovador y sostenible.

Bajo el lema de 'Impulsando nuestro territorio. Conectando Futuro', el Plan Agroalimentario y Forestal se estructura en cinco ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento de la ganadería hasta la gobernanza y la transferencia de conocimiento.

Asistentes a la presentación del Plan Director Agroalimentario y Forestal de la Diputación de Badajoz. Diputación de Badajoz

"Cuando se escucha hablar de dehesas, de ganaderías, de quesos, de jamón, de vinos, de miel o de aceites se nos viene a la cabeza cualquier territorio de nuestra provincia", señala la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto. Unos productos y paisajes que, según ha señalado, reflejan la riqueza y diversidad de su sector agroalimentario.

Ejes estratégicos El primer eje centra sus actuaciones en reforzar uno de los pilares económicos del medio rural pacense, la ganadería. Entre las medidas previstas destacan el impulso a la ganadería extensiva y sostenible ligada al territorio, la mejora genética y preservación de la raza merina, así como la organización de ferias agroganaderas y acciones de promoción del sector. Además, el plan incluye medidas específicas de apoyo al sector apícola, "con una línea específica debido a la importancia que tiene, no solo por su contribución económica, sino por su papel fundamental en la conservación de los ecosistemas y a la biodiversidad", destaca Del Puerto. La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado hoy el Plan Director Agroalimentario y Forestal de la Provincia de Badajoz. Juan Ramón Rivera La segunda línea estratégica busca fortalecer la presencia de los productos locales en los mercados y acercar productores y consumidores. Para ello se impulsarán los mercados de proximidad y los circuitos cortos de comercialización. Entre las actuaciones previstas figuran la creación y promoción de una marca agroalimentaria provincial, el apoyo a figuras de calidad diferenciada como las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), la digitalización de los procesos de comercialización y el respaldo a pequeños productores, emprendedores y proyectos agroalimentarios. Presentación del Plan Director Agroalimentario y Forestal de la Provincia de Badajoz. Juan Ramón Rivera La dehesa y los recursos forestales ocupan un lugar destacado dentro del plan. Este tercer eje contempla la valorización del ecosistema de la dehesa y el apoyo técnico a las producciones forestales y a los recursos territoriales, incluyendo el corcho, la biomasa, la lana y la micología. El cuarto eje pretende incrementar el valor añadido de las producciones mediante su transformación en origen. Para ello se impulsarán iniciativas de transformación agroalimentaria y forestal, así como la mejora de obradores e infraestructuras compartidas. El plan apuesta igualmente por la calidad diferenciada a través de figuras como las DOP e IGP y la producción ecológica, además de la promoción de productos de calidad vinculados al territorio. Representantes del sector agroalimentario, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, grupos de acción local, productores y entidades vinculadas. Diputación de Badajoz Y el último eje se orienta a fortalecer la coordinación institucional y la difusión del conocimiento. Las actuaciones previstas incluyen asistencia técnica a municipios y entidades locales, cooperación institucional y sectorial, así como la creación y consolidación de redes de colaboración y participación.