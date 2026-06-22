Sant Josep busca solucions a la falta d'aparcament a Cala d'Hort
El tancament del pàrquing situat a 400 metros de la platja genera una situació de caos circulatori, amb cotxes aparcats en la vorera de la carretera
Cotxes aparcats en doble fila, a la vorera de les carreteres de manera il·legal i alguns que fins i tot marxen sense arribar a baixar. És el dia a dia per accedir a la popular platja de Cala d'Hort, a Eivissa, d'ençà que pel desacord entre l'Ajuntament de Sant Josep i la propietària del terreny que s'utilitzava d'aparcament, aquest es va tancar al públic a mitjan mes de maig.
Des de llavors, els visitants que acudeixen a passar un dia de platja a Cala d'Hort o a dinar en alguns dels restaurants de la platja es troben amb dificultats per aparcar. Els primers a arribar gaudeixen d'una de les poques places d'aparcament existents, o deixen els seus vehicles aparcats a la vorera de la carretera. Altres no tenen tanta sort i han de marxar per no trobar aparcament.
Dos terrenys alternatius
Tot i les reunions mantingudes setmanes enrere entre la propietària del pàrquing, situat a 400 metros de la platja, i l'Ajuntament de Sant Josep, els desacords entre les dues parts no han permès que aquest tornés a obrir-se i continua tancat amb una tanca. Per aquest motiu, el Consistori treballa en la recerca de nous solars que permeten l'obertura d'un nou aparcament a la zona. Actualment, són dos els terrenys que podrien tenir aquest ús i negocien amb les propietats per gestionar l'expedient. Tots dos terrenys compleixen amb la normativa.
Mentrestant, els primers turistes de la temporada que visiten Cala d'Hort lamenten la falta d'aparcament, que dificulten poder gaudir d'un dia de platja. "Ara hi ha una problemàtica tremenda perquè la gent aparca damunt la vorera, el meu cotxe és aquí en warning, és horrorós", explica una turista que visita la platja. "Vens aquí, fas quatre fotos i marxes perquè no pots aparcar, és horrorós", comenta un home.
Ruben, un altre turista, visita Cala d'Hort amb la seva família per a dinar al restaurant El Carmen, on té una reserva. Segons explica, han arribat al restaurant vint minuts abans de l'hora de la seva reserva. "Ara estem esperant al meu germà, que està buscant aparcament. No sabem si el trobarà", conta Ruben.
Caos circulatori
Per als restauradors, la falta d'aparcament afecta directament al seu negoci i es mostren a favor d'obrir un nou aparcament, ja que consideren que es genera una "situació de caos" en hora punta. "La gent al final acaba venint, però aparquen mal i en zones que haurien de ser per circular", assegura Albert Marí, del Restaurant El Carmen.
Marí es mostra especialment preocupat a hores en les quals són més populars la visita a Cala d'Hort, com és la posta de sol, quan la platja rep nombrosos visitants per a veure la posta de sol amb l'illot d'Es Vedrà al fons. "Hi ha molt mala circulació i al final això pot ser un perill en cas d'emergència", conclou Marí.