Al menos un muerto y varios heridos en un choque de dos trenes cerca de Bedford, en el centro de Inglaterra

Al menos una persona ha muerto en un choque de dos trenes cerca de la ciudad de Bedford, en el centro de Inglaterra, según ha confirmado la Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés), que también ha señalado que hay "varios heridos".

"Sabemos que varias personas han resultado heridas y que una tristemente ha fallecido", ha indicado la Policía de Transporte en un comunicado.

El accidente ha ocurrido alrededor de las 17:15 hora británica, entre dos trenes provenientes de las ciudades inglesas de Nottingham y Corby, y ha provocado la suspensión de rutas ferroviarias hacia el norte de Londres.

Se cree que el primer tren se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera. Ambos pertenecen a la compañía británica East Midlands Railway.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha enviado un mensaje de condolencias a la familia de la persona que ha perdido la vida en el siniestro. "Mis pensamientos están con la familia de la persona que lamentablemente perdió la vida y con quienes resultaron gravemente heridos", ha escrito en la red social X.