L'informe Bestard, al detall
- Galmés creu que el document és suficient per mantenir Bestard al càrrec
- L'informe no és concloent, però qüestiona que el polític de VOX tingui tres cotxes oficials adscrits
El president del Consell de Mallorca creu que l'informe tècnic sobre l'ús de cotxes oficials per part del vicepresident Pedro Bestard és suficient per mantenir-lo al govern insular. El document no és concloent. Diu, d'una banda, que no es pot determinar un ús indegut, però al mateix temps qüestiona que el polític de VOX tingui adscrit tres cotxes oficials.
És apropiat tenir adscrits tres cotxes oficials?
L'informe de la Secretaria Tècnica del Consell de Mallorca no és concloent. No és pot determinar de manera categòrica, diu, l'ús indegut dels vehicles oficials per part del conseller Pedro Bestard. Al mateix temps però, el document analitza exhaustivament l'agenda del conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports i formula la pregunta plana sobretot aquest cas: és apropiat que el conseller tengui adscrits tres cotxes oficials?
L'informe conclou que no, que no sembla que sigui una conducta apropiada. Com tampoc sembla correcte, resa l'informe de la Secretaria Tècnica, ordenar la supressió de la retolació dels cotxes.
L'informe també desglossa desplaçaments en cotxe oficial per a actes de partit, actes de VOX i repostatges de benzina en hores i llocs no vinculats a l'agenda oficial. També relaciona viatges de justificació, com a mínim, complicada com un a Toledo, via València, per portar-hi un boc, un mascle caprí, per dissecar. S'adjunta factura a nom de "Taxidermia Toñete" per valor de 3025 euros.
Amb aquest argument, Galmés manté el pacte de govern amb VOX. A la llum dels detalls coneguts per l'Informe, Més ha demanat una nova compareixença de Pedro Bestard i el PSOE ha anunciat que portarà el cas a la Fiscalia.