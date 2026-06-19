Descubren una partitura inédita de Mozart en la Biblioteca Nacional de Francia, en París

Un cuaderno de composición de Wolfgang Amadeus Mozart, manuscrito autógrafo que contiene siete piezas para arpa y flauta, ha sido hallado por un conservador de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) en París. La sorpresa de que se sigan encontrando documentos inéditos en estos templos de la cultura se atenúa cuando se dimensionan los tesoros que albergan: la BnF contiene más de 4.000 millones de documentos en diferentes soportes. Habría que leer 110.000 documentos diarios para completar el apasionante recorrido cultural en cien años: tan fascinante como irrealizable.

44 páginas manuscritas de Mozart El cuaderno, de 44 páginas manuscritas por el propio Mozart en 1778, contiene siete piezas cortas para flauta y arpa: una combinación de instrumentos para la que el austríaco apenas compuso. El hallazgo sucedió el pasado febrero en el departamento de la música de la BnF, cuando el conservador François-Pierre Goy, encargado de las colecciones anteriores a la época contemporánea en dicha institución, reconoció el trazo del maestro en el viejo cuaderno. "Reconozco la escritura de Mozart: su manera de trazar los corchetes; las claves de sol redondeadas y curvadas hacia adelante; y las dobles barras finales con calderones abajo y arriba", explicó al medio francés Le Monde. Se trata de un hallazgo poco común: un cuaderno de composición de Mozart, que contiene siete piezas para flauta y arpa y las lecciones que impartió a la duquesa de Guînes, ha sido encontrado gracias a la perseverancia de un conservador de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) AFP / KENZO TRIBOUILLARD

El cuaderno no estaba catalogado Fuentes de la BnF afirmaron a EFE que este cuaderno "no estaba estampado con el sello de la Biblioteca y no estaba aún catalogado", por lo que las observaciones de Goy fueron verificadas por su compañera Laurence Decobert y, posteriormente, fueron corroboradas por la directora de la Biblioteca Mozartiana del 'Mozarteum' de Salzburgo, Armin Brinzing. Para Gilles Pécout, director de la BnF, el hallazgo aporta información "sobre el joven profesor Mozart, en diálogo con una alumna", y documenta además "la última estancia parisina" del músico en 1778. Este cuaderno contiene una docena de "lecciones de composición" del compositor austriaco (1756-1791). Las impartió "diariamente" en París de mayo a julio de 1778 "a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes, excelente arpista", explicó François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la BnF, a quien corresponde el mérito del descubrimiento. Según Goy, "la hipótesis más probable" para que el manuscrito acabara en las colecciones de la BnF es que este formara parte de las "confiscaciones revolucionarias" que se produjeron en el mismo periodo, puesto que varios artículos de la familia de Guînes fueron requisados antes de que estos emigraran a Inglaterra en 1794, durante el llamado "Terror" revolucionario. En un comunicado emitido por la BnF, el presidente de la institución, Gilles Pécout, afirmó que, "según los especialistas, este hallazgo es sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas".