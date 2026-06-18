El tiempo hoy 18 de junio en España: calor en gran parte del territorio y tormentas en el norte
- Doce comunidades están en alerta amarilla por altas temperaturas y/o lluvias
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Día de estabilidad y altas temperaturas en gran parte de la Península y las islas, con termómetros que superan los 34-35 grados como antesala a la primera ola de calor del año, que llegará a partir de este fin de semana junto al verano. El norte es la excepción, donde predominan los chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, oeste de la meseta norte, Extremadura y Pirineos.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, este jueves doce comunidades están en alerta amarilla. De ellas, diez —Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja y Castilla y León— tienen el aviso por altas temperaturas.
Las máximas llegan los 36 grados en Valladolid capital, con 35 en Palencia y 34 en Zamora y Burgos. En esta última destaca la localidad de Treviño, que puede alcanzar los 36 grados.
Castilla y León también suma un aviso por tormentas con granizo en varias zonas de León, Palencia y Zamora. Cantabria y Asturias cuentas, en su caso, con una doble alerta por lluvias y tormentas.
Entre 34 y 35 grados en el País Vasco
Las temperaturas máximas suben en la cornisa cantábrica y descienden en el litoral atlántico gallego, interior de Cataluña y Comunidad Valenciana, así como en el oeste de Castilla y León. Se mantienen sin cambios en el resto. También las mínimas.
Se pueden superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 en el cuadrante suroeste, los 36-38 en el noreste y los 38-39 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde alcanzan los 40 grados.
Brisas y viento flojo generalizado, siendo moderado en los litorales del sureste y con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho. En Canarias, cielos con intervalos de nubes al norte que pueden dejar alguna precipitación y despejados al sur, pocos cambios de temperaturas y viento moderado en zonas expuestas.
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