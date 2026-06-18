Prisión provisional para el hombre acusado de matar al logopeda de su hijo en Valencia

Una jueza de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por, presuntamente, matar el pasado lunes al logopeda de su hijo de dos años en una clínica de la ciudad y que posteriormente se entregó a la Policía.

El hombre está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El ingreso en prisión del hombre, de 24 años y que se entregó el pasado lunes en la Comisaría de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre para confesar el crimen, ha sido decretado por la magistrada titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas del pasado lunes en la clínica logopédica Diálogo, en la calle Ingeniero de la Cierva del distrito de Tránsitos de la ciudad de València.