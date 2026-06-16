Detenido un hombre por matar al logopeda de su hijo en Valencia al sospechar que estaba abusando del niño

Un joven de 24 años ha matado presuntamente al logopeda de su hijo tras sospechar que estaba abusando del pequeño, de dos años. Los hechos ocurrieron pasadas las 18.00 horas de la tarde del lunes en el barrio de Marxalenes, en la ciudad de Valencia, tras lo cual el presunto homicida se entregó en la Comisaría del cercano municipio de Burjassot con las manos manchadas de sangre y confesó el crimen.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

En las próximas horas se llevará a cabo la autopsia de la víctima, de 32 años, en el Instituto de Medicina Legal de Valencia.