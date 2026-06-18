L'efecte de l'acord de pau entre Iran i els EUA es notarà d'aquí un mes i mig a les Illes
- Productors, distribuïdors, benzineres i hotelers preveuen que per veure-ho reflectit als preus, haurem d'esperar un mes i mig
- El Govern ha confirmat que les ajudes s'allargaran fins a finals de 2026
L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran tendrà beneficis per a les Balears, però no a curt termini. Productors, distribuïdors, benzineres i hotelers preveuen que per veure-ho reflectit als preus, haurem d'esperar, al manco, un mes i mig.
Sense beneficis a curt termini
Ho notarem a la butxaca? Baixarà la benzina? Són les preguntes que més ressonen al mercat. Sembla, però, que haurem d'esperar perquè els productes que compram tenguin el mateix cost que abans.
En el cas de la benzina i el gasoil, l'augment o la baixada depèn del remanent que tenguin les estacions de servei. Com més aviat s'acabi la benzina que ja tenen, més prest baixarà el preu. Ara bé, a final de mes s'acaba la reducció de l'IVA del Govern central.
Segueixen la mateixa tendència els productes dels majoristes. Igual de cautelosos són els hotelers. No preveuen cap efecte al juliol ni l'agost, però si a partir del setembre.
El Govern ha confirmat que les ajudes s'allargaran fins a finals de l'any 2026.