Cuando Sinatra, Bob Hope, Danny Kaye, Dalí o Karloff contribuyeron al éxito de las tiras de 'Li'l Abner'

Ya os hemos recomendado anteriores volúmenes de la serie Li'l Abner (Diábolo ediciones), de Al Capp, uno de los grandes clásicos del cómic norteamericano y una de las mejores críticas de la sociedad norteamericana de su época. Pero es que el nuevo tomo, el sexto, recoge una de las mejores etapas del personaje, que contó con la colaboración de cantantes como Frank Sinatra, Bob Hope o Dany Kaye.

Además, en esa época, su autor, Al Capp, convocó un concurso para que los lectores diseñaran al personaje más espantoso de la historia de los cómics: Lena la Hiena. El resultado fue espectacular y el diseño de Basil Wolverton también ha pasado a la historia de los cómics.

Como decimos, una de las mejores etapas de una serie que está entre las obras maestras de la historia del cómic y que Diábolo ediciones está publicando en una edición de lujo que no debería faltar en la colección de ningún aficionado al cómic, el humor y la literatura.

Este tomo incluye las páginas dominicales y las tiras diarias que se publicaron entre el 2 de diciembre de 1944 y el 22 de noviembre de 1946. La traducción es de Francisco Sáez de Adana Herrero.

Página del tomo 6 de 'Li'l Abner', de Al Capp (Diábolo ediciones)

Una canción que cantaron Bob Hope, Sinatra y Danny Kaye Con ocasión de otros volúmenes ya os comentamos que, gracias a su éxito, Li'l Abner fue muy pronto adaptado al teatro y al cine (en su primera película participó Buster Keaton), lo que nos da una idea de la popularidad del personaje. Pero en 1946, Esquire publicó un artículo en el que analizaba la popularidad de las tiras de prensa de los pereiódicos y situaba a la serie en el tercer lugar (con una tirada nacional de 32 millones de ejemplares). Al Capp solo estaba por detrás de Blondie, de Chic Young, y del líder de la lista, Joe Palooka, de Ham Fisher. El problema es que Al Capp había sido asistente de Ham Fisher y se llevaban fatal, ya que Capp creó para la serie de Fisher a un grupo de paletos y cuando la dejó para crear Li'l Abner, se llevó esa idea con él. A pesar de ese éxito, Capp no soportaba estar por detrás de Fisher en popularidad y en las tiras y planchas dominicales incluídas en este tomo dió lo mejor de sí mismo, con una explosión de creatividad pocas veces vistas en la hitoria del cómic y un humor cada vez más absurdo y divertido. Pero para Capp eso no era suficiente e intento aumentar la popularidad con otras iniciativas, la primera fue crear una canción del personaje "Don't Marry That Girl!" ("¡No te cases con esa chica!"). La letra era del propio Al Capp y la música de Sam H. Stept, un famoso compositor que creo temas inolvidables para Brodway y Hollywood, incluyendo canciones para Mae West. Página del tomo 6 de 'Li'l Abner', de Al Capp (Diábolo ediciones) La canción no fue un éxito pero, con la ayuda de su hermana Madeline, que era publicista, Capp consiguió que media docena de las grandes celebridades de la época la interpretasen en la radio. En el cómic, Daisy Mae, la novia de Al Capp, lo buscaba por las calles de Nueva York. Durante esa búsqueda, Daisy se encontraba en la tira con artistas como Sinatra, Bob Hope, Danny Kaye, Kate Smith, Jack Smith o el director de orquesta Fred Waring, a los que convencía para que interpretaran la cación en la radio, con la esperanza, de que Li'l Abner la oyera y se reuniera con ella. Lo mejor fue que convencieron a esos artistas para que interpretasen realmente la cancion en la radio. Así, el martes 14 de mayo de 1946, Daisy Mae convencía a Sinatra para que interpretase la canción y al día siguiente, el famoso cantante actuó en la radio. Lo mismo pasó en tiras y noches sucesivas con Bob Hope, Danny Kaye y el resto. Sin duda una publicidad inmejorable para la tira. Página del tomo 6 de 'Li'l Abner', de Al Capp (Diábolo ediciones)