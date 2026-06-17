"Gaudí a la Seu de Mallorca", l'exposició que descobreix la reforma de l'arquitecte català
- La mostra descobreix la reforma que l'arquitecte català va fer al temple entre 1902 i 1915
- Es podrà visitar fins juny de l'any que ve
"Gaudí a la Seu de Mallorca" és el títol de l'exposició que s'inaugura aquest dijous a la Catedral de Mallorca, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. La mostra descobreix la reforma que l'arquitecte català va fer al temple entre 1902 i 1915.
Una catedral plena de llum i color
Mallorca, 1899. El Bisbe Pere Campins proposa a l'arquitecte Antoni Gaudí reformar La Seu per apropar-la al poble. L'arquitecte català accepta i emprén la transformació del temple: trasllada el cor de la nau central al prebisteri, on també ubica l'altar major i, a sobre, hi projecta un baldaquí. El que veim avui és la maqueta original, feta de materials efímers com cartró, paper o filferro. És una de les joies que descobrim a "Gaudí a la Seu de Mallorca", l'exposició que descobreix la reforma que va transformar el temple del 1902 al 1915.
Gaudí va imaginar una catedral plena de llum, color i detalls decoratius i, de fet, va introduir l'electricitat al temple. Per primera vegada e'exposen les maquetes originals de 1902 amb el projecte de reforma. També descobrim els esbossos que el propi Gaudí va dibuixar a la càtedra del Bisbe o el mural ceràmic on es veuen els escuts dels bisbes que han passat per La Seu.
Una exposició coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i es podrà vistar fins juny de l'any que ve.