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Muere un hombre de 85 años aplastado por el montacargas de unas obras de Burgos

  • El suceso ha tenido lugar en el barrio de Gamonal de la capital burgalesa
  • La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación
Para todos los públicos Fallece un hombre en Burgos al ser aplastado por un montacargas
Fallece un hombre en Burgos al ser aplastado por un montacargas
Jose Manuel Haro Martín

Un varón, de 85 años de edad, ha fallecido este martes tras ser aplastado por un montacargas en unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad, en Burgos capital, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias recibió un aviso a las 9.15 horas en el que se solicitaba asistencia para un varón que había resultado herido en la citada calle. Se dio aviso entonces a la policía local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. 

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón. Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activó el GRIPDE para atender a familiares del fallecido.

"Un lamentable accidente"

El comisario jefe de la Policía Nacional de Burgos, José Carlos Donoso, ha tildado lo sucedido como un "lamentable accidente" y el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha confirmado que el fallecido era una persona ajena a la obra, que pasaba por la zona cuando fue aplastado por un montacargas que en aquel momento se encontraba subiendo y bajando material. Desde el momento del suceso, efectivos policiales han estado en la zona investigando los hechos. 

La Policía Judicial e Inspección de Trabajo se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

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