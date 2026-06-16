Muere un hombre de 85 años aplastado por el montacargas de unas obras de Burgos

Un varón, de 85 años de edad, ha fallecido este martes tras ser aplastado por un montacargas en unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad, en Burgos capital, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias recibió un aviso a las 9.15 horas en el que se solicitaba asistencia para un varón que había resultado herido en la citada calle. Se dio aviso entonces a la policía local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón. Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activó el GRIPDE para atender a familiares del fallecido.