Muere un hombre de 85 años aplastado por el montacargas de unas obras de Burgos
- El suceso ha tenido lugar en el barrio de Gamonal de la capital burgalesa
- La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación
Un varón, de 85 años de edad, ha fallecido este martes tras ser aplastado por un montacargas en unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad, en Burgos capital, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.
El Centro de Emergencias recibió un aviso a las 9.15 horas en el que se solicitaba asistencia para un varón que había resultado herido en la citada calle. Se dio aviso entonces a la policía local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.
En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón. Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activó el GRIPDE para atender a familiares del fallecido.
"Un lamentable accidente"
El comisario jefe de la Policía Nacional de Burgos, José Carlos Donoso, ha tildado lo sucedido como un "lamentable accidente" y el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha confirmado que el fallecido era una persona ajena a la obra, que pasaba por la zona cuando fue aplastado por un montacargas que en aquel momento se encontraba subiendo y bajando material. Desde el momento del suceso, efectivos policiales han estado en la zona investigando los hechos.
La Policía Judicial e Inspección de Trabajo se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.