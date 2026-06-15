Problemes d'aparcament a Cala d'Hort: l'Ajuntament estudia dos solars
- El Consistori va tancar l'únic pàrquing que hi havia per desavinences amb la propietat del terreny
- Ara contempla dos possibles solars on habilitar 200 places d'aparcament
L'Ajuntament de Sant Josep contempla dos possibles terrenys per fer-hi aparcaments a Cala d'Hort. El lloc idíl·lic des d'on es veu Es Vedrà no té ara mateix un lloc habilitat per deixar-hi els vehicles, que aparquen com poden i de forma il·legal al voral de la via.
Sense lloc pel cotxe
Arribar, donar el tomb, i marxar. Des que es va tancar l'aparcament de Cala d'Hort, aquesta és la maniobra que han de fer els que venen fins aquí i no tenen lloc per deixar el cotxe. L'ajuntament de Sant Josep va tancar l'únic pàrquing que quedava al paradisíac punt d'Eivissa per desavinences amb la propietària del terreny, i ara està treballant per oferir una alternativa pels visitants que arriben i no poden aparcar.
Un espai a 300 metres de la platja és on abans hi aparcaven els cotxes. Està totalment tancat, i els prop de 200 vehicles que abans hi estacionaven, ara o bé aparquen al voral, o bé se n'han de tornar perquè no hi ha lloc. Segons explica l'ajuntament, ja hi ha dos terrenys localitzats que complirien amb la normativa i el reglament de la gestió de la zona, i ja estan treballant amb la propietat per gestionar l'expedient
Els restauradors de la zona també estan a favor d'aquests dos possibles pàrquings perquè els preocupa la situació de caos que es genera en hora punta. Mentre aquesta solució no arriba, als visitants els tocarà tenir paciència i venir aviat per trobar aparcament.