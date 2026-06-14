La PAU registra en Melilla un 84,6% de aprobados

La Dirección Provincial de Educación en Melilla ha publicado los resultados de la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Esta primera convocatoria se ha saldado con un 84,6% de estudiantes aprobados entre quienes se presentaron a los exámenes de acceso a la universidad.

Los alumnos melillenses han obtenido una media de 5,78 sobre 10. En total, nueve de cada diez estudiantes matriculados inicialmente se enfrentaron en estos exámenes. Además, el 93,5% de los matriculados han conseguido la admisión en el grado universitario que deseaban estudiar.

La Directora Provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, ha valorado positivamente estos resultados. Treviño ha destacado "la consolidación de la tendencia al alza en el porcentaje de aptos y el esfuerzo del profesorado, los centros educativos y los propios estudiantes". Asimismo, ha animado a quienes no han superado esta convocatoria ordinaria a preparar la prueba extraordinaria que tendrá lugar el próximo mes de julio.