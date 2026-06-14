La PAU registra en Melilla un 84,6% de aprobados
- La nota media obtenida por los estudiantes melillenses se sitúa en 5,78 sobre 10
- El IES Juan Antonio Fernández Pérez ha sido el centro escolar con mayor número de aptos: el 93,16%
La Dirección Provincial de Educación en Melilla ha publicado los resultados de la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Esta primera convocatoria se ha saldado con un 84,6% de estudiantes aprobados entre quienes se presentaron a los exámenes de acceso a la universidad.
Los alumnos melillenses han obtenido una media de 5,78 sobre 10. En total, nueve de cada diez estudiantes matriculados inicialmente se enfrentaron en estos exámenes. Además, el 93,5% de los matriculados han conseguido la admisión en el grado universitario que deseaban estudiar.
La Directora Provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, ha valorado positivamente estos resultados. Treviño ha destacado "la consolidación de la tendencia al alza en el porcentaje de aptos y el esfuerzo del profesorado, los centros educativos y los propios estudiantes". Asimismo, ha animado a quienes no han superado esta convocatoria ordinaria a preparar la prueba extraordinaria que tendrá lugar el próximo mes de julio.
Mayor rendimiento entre las mujeres
De las 226 alumnas presentadas, un 85,8% ha obtenido la calificación de aptas, con una nota media de 5,80 sobre 10. En cambio, el 82,8% de los hombres han conseguido aprobar los exámenes de acceso a la universidad y una nota media de 5,75. No obstante, la participación en esta convocatoria ha sido superior entre los hombres, con un 93,7%, frente al 88,3% entre las mujeres.
Por centros educativos, el IES Juan Antonio Fernández Pérez ha sobresalido entre los institutos con mayor número de aprobados con un 93,16% de aptos. Le siguieron el IES Virgen de la Victoria, con un 87,50% de aptos, y el IES Enrique Nieto, con un 82,14%. También destaca el resultado de Escuela de Arte Miguel Marmolejo, que ha alcanzado un 100% de aprobados entre sus ocho estudiantes presentados.
Asimismo, las tres mejores calificaciones corresponden al alumnado del IES Juan Antonio Fernández y del IES Virgen de la Victoria, con notas de 13,775; 13,700 y 13,645 puntos, respectivamente.