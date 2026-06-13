La reina Letizia destaca la labor de la Confederación de Personas Sordas con un mensaje en lengua de signos

La reina Letizia ha destacado este sábado la labor de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que celebra su 90 aniversario, para acabar con la invisibilidad y el aislamiento social de las personas sordas en España, un trabajo que ha considerado imprescindible para consolidar la diversidad.

Un mensaje de felicitación que ha trasladado a la CNSE, la entidad estatal más antigua del ámbito de la discapacidad en España, en un vídeo que comienza y acaba con la lengua de signos que ha sido emitido durante la inauguración de una jornada celebrada en Madrid bajo el lema 'Lo que somos cambia el mundo'.

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"Habéis sido determinantes para dignificar la vida de las personas sordas", ha enfatizado, en un mensaje retransmitido durante la conmemoración del 90 aniversario de la Confederación Estatal de Personas Sordas, en una jornada que ha reunido a unas 2.500 personas en Madrid.

Letizia ha señalado que el recorrido ha sido "muy difícil", "lleno de obstáculos, desafíos e injusticias", desde la "invisibilidad" de la comunidad sorda en España en los años 30 hasta "el reconocimiento nacional e internacional" de la película 'Sorda' este año, protagonizada por una persona sorda y centrada en concienciar y explicar la realidad de una madre sorda, ejemplifica.

01.34 min Ayuda a personas sordas migrantes para gestionar el proceso de regularización

Durante esas nueve décadas, la Confederación y el movimiento asociativo han "guiado la transformación desde ese abordaje asistencialista a un modelo centrado en los derechos humanos" donde las personas sordas tienen "todo el protagonismo" en la toma de decisiones y en el impulso de las políticas que garanticen sus derechos, lo que ha supuesto dejar atrás progresivamente el aislamiento social para "fortalecer la inclusión y el reconocimiento" y avanzar en la autonomía, expone.

De esta forma, "habéis ido ganando confianza y espacio público", prosigue la Reina Letizia, que reconoce a la organización por su carácter "pionero", ya que "ese primer paso ha guiado y ha beneficiado a muchos".