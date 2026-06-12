Maria Hein enceta el Cicle Open amb un concert íntim a Llucmajor
- La felanitxera compagina concerts en petit format amb la preparació del seu quart disc
- El cicle Open és la prèvia al Mallorca Live Festival
Maria Hein va actuar dimarts a la nit en un concert íntim a Llucmajor previ al festival Mallorca Live. Parlam amb la felanitxera, una de les cantants amb més projecció de les Illes. La cantant compagina aquests concerts en petit format amb la preparació del quart disc, que diu, tendrà molt a veure amb ella. Assegura que un dels reptes és dur la llengua catalana més enllà de les nostres fronteres.
Concert íntim a Llucmajor
La veu i la música de Maria Hein ompliren de llum càlida el pati de l’hotel Zoëtry de Llucmajor, en el primer dels quatre concerts del cicle Open, previ al Mallorca Live, amb format més íntim. El públic es va enganxar des del primer minut al directe d'una de les artistes amb més projecció de Mallorca i de Balears.
La jove felanitxera compagina ara aquest tipus de concerts en petit format amb la preparació del que será el seu quart disc, que diu, tendrà molt a veure amb ella. Assegura que un dels reptes dels artistes que com ella canten en català és dur la llengua més enllà de les nostres fronteres.
El cicle Open continuarà aquest dimecres i dijous per deixar pas el cap de setmana a una de les cites més esperades, el Mallorca Live. Aitana, David Guetta o The Prodigy són alguns dels principals reclams del festival d'enguany.