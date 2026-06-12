Cort executa el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma
- El darrer recompte fixava en 80 les persones residents
- Cort ha instal·lat cases prefabricades per allotjar temporalment part d'aquestes persones
Un dispositiu conjunt de la policia local i la policia nacional ha començat aquest dimecres a executar el desnonament de l'antiga presó de Palma per ordre judicial. L'Ajuntament preveu que el recinte quedi definitivament buit en qüestió d'hores i ha habilitat cases prefabricades al recinte dels bombers per acollir durant dos vespres els residents desallotjats.
Cases prefabricades
Bernardino vivia aquí des de fa quatre anys. Ha estat un dels primers desallotjats que abandonaven l'antiga presó amb la incertesa de no saber on anar.
Diverses entitats i partits de l'oposició denuncien que l'Ajuntament hagi iniciat el desallotjament sense avís previ i sense oferir cap alternativa habitacional digna.
Els veïns, tot i mostrar preocupació pel futur d'aquestes persones, valoren la decisió de desallotjar l'espai. Als voltants de l'antiga presó s'han instal·lat diversos mòduls prefabricats per allotjar temporalment una part de aquestes persones.