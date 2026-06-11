RTVE Melilla: el guardián audiovisual de la ciudad autónoma
- Cada año generamos decenas de horas en imágenes
- Somos la memoria viva de la ciudad autónoma
Esta semana se conmemora la Semana Internacional de los Archivos. Una efeméride que este año se conmemora bajo el lema "Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros".
Esta consigna, elegida a través de una encuesta global, recuerda justo en este momento de la historia, que la justicia, la defensa de los derechos, la reparación a través de la memoria, la inclusión, el diálogo, la participación y el criticismo, son pilares que permitirán mantener y reforzar una sociedad democrática.
En el ámbito televisivo y periodístico, el archivo es fundamental porque custodia el patrimonio audiovisual y la memoria histórica de una sociedad.
El Archivo de RTVE
Las primeras grabaciones que conserva el Archivo RTVE datan de 1957 y se realizaron en película de cine.
A partir de 1962 se comenzó a conservar una mayor cantidad de contenidos televisivos, pero no es hasta los años 80 cuando se produce un esfuerzo sistemático para documentar y guardar la producción televisiva de esa época.
Se conservan tanto emisiones como material original de programas e informativos. La colección de archivos resultante incluye una variedad de formatos, tanto físicos como digitales.
Sin embargo, el Archivo RTVE es mucho más que un depósito de contenidos, es el corazón de la producción audiovisual de Radiotelevisión Española. Con más de 200 profesionales especializados y recursos tecnológicos que trabajan 24/7, asegura la accesibilidad y disponibilidad de los materiales audiovisuales.
¿Cómo funciona el de Melilla?
El archivo de RTVE en la ciudad autónoma es un organismo en constante crecimiento. Comenzó a formarse a mediados de los 60, cuando TVE contrató a un vecino de la localidad, a Rogelio Macarro, para que se convirtiera en corresponsal de la ciudad. Macarro comenzó a grabar todo lo que sucedía y luego lo mandaba a los estudios en la península.
Rogelio Macarro grababa entonces con una pequeña cámara de 16 mm. Hoy, en cambio, lo hacemos con cámaras que graban en formato digital. Todo ese material se documenta y clasifica antes de incorporarlo al sistema informático del archivo.
Nuestro archivo nos permite encontrar imágenes rápidamente para poder elaborar las noticias. "El archivo es una herramienta fundamental en nuestro día a día como reporteros", asegura Raúl Mozos, periodista en RTVE Melilla.
Pablo Lafuente, director de la emisora, explica que los materiales más antiguos se guardan en Prado del Rey. "Hay imágenes que se están digitalizando, así que todavía podrían aparecer nuevas sorpresas", asegura.
Porque TVE ha capturado la evolución social, política y cultural de Melilla. Y sigue haciéndolo gracias a los 10 profesionales que trabajamos en las instalaciones de Altos de la Vía.