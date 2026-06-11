RTVE Melilla: el guardián audiovisual de la ciudad autónoma

Esta semana se conmemora la Semana Internacional de los Archivos. Una efeméride que este año se conmemora bajo el lema "Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros".

Esta consigna, elegida a través de una encuesta global, recuerda justo en este momento de la historia, que la justicia, la defensa de los derechos, la reparación a través de la memoria, la inclusión, el diálogo, la participación y el criticismo, son pilares que permitirán mantener y reforzar una sociedad democrática.

En el ámbito televisivo y periodístico, el archivo es fundamental porque custodia el patrimonio audiovisual y la memoria histórica de una sociedad.

El Archivo de RTVE Las primeras grabaciones que conserva el Archivo RTVE datan de 1957 y se realizaron en película de cine. A partir de 1962 se comenzó a conservar una mayor cantidad de contenidos televisivos, pero no es hasta los años 80 cuando se produce un esfuerzo sistemático para documentar y guardar la producción televisiva de esa época. Se conservan tanto emisiones como material original de programas e informativos. La colección de archivos resultante incluye una variedad de formatos, tanto físicos como digitales. Sin embargo, el Archivo RTVE es mucho más que un depósito de contenidos, es el corazón de la producción audiovisual de Radiotelevisión Española. Con más de 200 profesionales especializados y recursos tecnológicos que trabajan 24/7, asegura la accesibilidad y disponibilidad de los materiales audiovisuales.