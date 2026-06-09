Casi 3 millones de horas de memoria, el Archivo de RTVE y el hallazgo de 'Franco 4:58'

El dato es difícil de olvidar y da idea de la magnitud de lo que se atesora en el Archivo de RTVE: cerca de tres millones de horas de audio y vídeo. Para hacernos una idea, si pulsáramos el botón de reproducir, necesitaríamos más de 300 años para escuchar y visualizar todos sus contenidos y, casi a diario, los documentalistas de RTVE siguen encontrando materiales sorprendentes.

Hace un año descubrieron unas cintas magnetofónicas olvidadas y deterioradas cuyo destino inicial era ser borradas. En su interior, unas grabaciones inéditas daban cuenta del plan ideado por el aparato franquista para informar sobre la muerte de Franco.

Su historia se cuenta en el podcast documental Franco 4:58, una crónica de lo sucedido el 20 de noviembre de 1975 y de lo que ocurrió realmente durante las más de tres horas que transcurrieron desde que Radio Nacional recibió el teletipo de la muerte del dictador, a las 4:58 de la madrugada, hasta el anuncio realizado en el boletín informativo de las ocho de la mañana.

Coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, este 9 de junio, RNE Audio estrena un nuevo capítulo Anexo de Franco 4:58 para profundizar en el proceso de recuperación de aquellas grabaciones inéditas y acercarse al trabajo de los documentalistas del Archivo de RTVE. Dirigido y presentado por Javier Hernández, el episodio cuenta con la participación de Virginia Bazán, directora del Archivo de RTVE, cuya experiencia ayuda a responder algunas de las preguntas clave que rodean la conservación documental.

¿Qué documentos se ganan el privilegio de ser conservados?

La respuesta no es sencilla. Decidir qué debe preservarse y qué no forma parte de uno de los grandes debates de la archivística. "Para nosotros es un tema de debate que también genera su polémica. De hecho, nos resulta bastante complicado no guardar algo, pero efectivamente sí que hay criterios que aconsejan guardar unas cosas y no guardar otras. Es un principio de debate intenso", apunta.

Pero la clave para Bazán es que los documentos, como las cintas recuperadas para Franco 4:58, posean un valor histórico excepcional. "O sea, aquí, lo que estábamos escuchando durante esos tres días, 19, 20 y 21 de noviembre, era cómo se estaba contando un acontecimiento que en ese momento era un acontecimiento de actualidad super relevante, pero que, evidentemente, desde un punto de vista histórico ha sido esencial para la historia reciente de este país. Entonces, el instinto de este señor que decidió que esas cintas no se borraran fue totalmente acertado. Tenía alma de archivero".

La directora del Archivo de RTVE recuerda que el valor de estos documentos no se construye únicamente con el paso del tiempo. "Tienen un valor inmenso en el año 2026, pero también lo tenían en el año 1975. Para mí ese valor es claro y se lo seguimos concediendo a determinados acontecimientos históricos. A nadie se le ocurriría que no se hubiera grabado la segunda expedición del hombre a la Luna, que no conserváramos esas imágenes. A nadie se le ocurriría que no se hubieran conservado las imágenes del asesinato de Kennedy. Son testimonios de la historia; en este caso, de la historia de España, que nos permiten saber dónde estábamos en un determinado momento".

La neutralidad: preservar la memoria sin intervenir en ella

Una de las tareas más complejas de los documentalistas consiste en preservar la memoria sin intervenir en ella, evitando cualquier sesgo subjetivo en la clasificación y descripción de los documentos. "Haces descripciones lo más neutras posibles, evitar el uso de adjetivos, por ejemplo, y tratas de ceñirte a ser, de alguna manera, un traductor, un escribano. Tratas de no interpretar ideológicamente el documento, sino de describirlo de tal forma que pueda ser recuperable, reutilizable y accesible sin entrar en descripciones. Por ejemplo, nunca describiríamos una entrevista radiofónica con una mujer como una entrevista a una mujer con una bella voz o describiría a un señor guapísimo", apunta.

La inteligencia artificial al servicio de la conservación

Rescatar el sonido de estas cintas es un auténtico reto. Tienen más de medio siglo de vida y la memoria magnética se degrada con el paso del tiempo. Por suerte, fueron digitalizadas en su estado original, una tarea que ha sido apoyada por la inteligencia artificial y por complejas cadenas de software y algoritmos que trabajan al servicio de los profesionales del archivo. Pero el desafío consiste en restaurar aquello que los años han deteriorado sin alterar la esencia del documento.

"En este caso concreto lo teníamos muy claro. Queríamos intervenir lo suficiente como para que el audio se comprendiera y pudiéramos utilizarlo en una producción con unos determinados fines, pero no intervenirlo hasta tal punto que fuera irreconocible o que no te llevara a aquella mañana del 20 de noviembre. Es siempre una cuestión de matices y de decisiones que se toman un poco de manera instintiva. Como hizo nuestro héroe cuando decidió evitar que aquellas cintas fueran borradas, aunque yo creo que mis compañeros del archivo disienten de esa versión tuya y siempre dicen que jamás hubieran permitido que se borraran aquellas cintas".