Dues persones moren en un incendi a un bloc de pisos de Magaluf
- La causa de l'incendi, que ara s'investiga, podria ser un curtcircuit en un frigorífic
- Els veïns de l'edifici continuen desallotjats i quedaran el cap de setmana en hotels de Calvià i Palma
Dues persones han mort aquesta matinada en un incendi declarat en un edifici d'apartaments de nou plantes de Magaluf, al nucli turístic de Calvià. Hi ha una persona en estat crític per cremades greus ingressada a l'hospital de Son Espases i més d'una vintena de ferits, entre els quals vuit bombers que han hagut de ser atesos.
Un curtcircuit en un frigorífic, possible causa
El foc s'ha originat a la cuina del tercer pis de l'edifici Trianón II, al costat de la zona d'oci de Punta Balena. Segons els equips d'emergències, les flames s'han propagat ràpidament per l'escala i la façana de l'immoble, fins a arribar als apartaments dels pisos superiors. La causa de l'incendi, que ara s'investiga, podria ser un curtcircuit en un frigorífic.
Les víctimes mortals són un home de 58 anys i una dona, encara sense identificar, que es trobaven en habitatges diferents. Quatre persones han estat traslladades d'urgència als hospitals de Son Llàtzer i Son Espases, 15 residents han estat atesos per inhalació de fum i vuit bombers han rebut assistència sanitària per inhalació de fum i cop de calor.
El cap de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnín, ha explicat que la violència de l'incendi ha dificultat les tasques d'accés i evacuació de l'immoble, on l'incendi s'ha donat per extingit al migdia.
Els veïns de l'edifici continuen desallotjats. Quedaran el cap de setmana en hotels de Calvià i Palma. Els del pis cremat, el de damunt i davall, podrien trigar més a tornar a ca seva.
L'ajuntament de Calvià ha decretat dos dies de dol.