Reconocimiento oficial para los cinco agentes de Policía Foral muertos la pasada semana en accidente laboral

El Gobierno de Navarra ha concedido, a título póstumo, la Placa de Servicios Distinguidos a los cinco policías forales de la División de Intervención fallecidos la pasada semana en un accidente de tráfico en la AP-8 cuando se dirigían a realizar una formación con la Ertzaintza. La concesión de esta distinción, que es la máxima condecoración que se puede otorgar en la Policía Foral, ha sido aprobada en la sesión de Gobierno, a propuesta de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío.

Con esta distinción, se reconoce la trayectoria de estos cinco servidores públicos, que habían decidido dedicar su vida profesional a proteger a la ciudadanía navarra y resultaron fallecidos mientras prestaban servicio de su especialidad el pasado 3 de junio.

Más acuerdos del Consejo de Gobierno El ejecutivo navarro ha adquirido las parcelas de la primera fase del futuro Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias (CCSE). Del mismo modo, ha adjudicado la redacción del proyecto de urbanización y la dirección facultativa de estas obras. La superficie de las parcelas adquiridas en el conocido como paraje de Sankin de Mutilva, más de 88 mil metros cuadrados, pertenece a los ayuntamientos de los valles de Aranguren y Egüés. Para su adquisición se ha abonado un importe de casi 3 millones de euros. En cuanto al proyecto de urbanización, la empresa adjudicataria ha sido VS Proyectos Servicios y Urbanismo, a la que se ha encomendado la redacción de este proyecto y la dirección facultativa de la primera fase de estas obras. El Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias de Navarra es un proyecto con el que se pretende integrar las diferentes dependencias de la Dirección General de Interior relacionadas con el ámbito de la actividad pública de la seguridad, ahora dispersas en distintas localizaciones. El objetivo es "optimizar los recursos existentes para una gestión eficiente y eficaz de los mismos, a fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía".