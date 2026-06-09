El vídeo de un rascacielos balanceándose no es del reciente terremoto en Filipinas, es Tailandia en 2025

En redes sociales circula un vídeo que muestra dos rascacielos conectados por una pasarela balanceándose y lo presentan como si correspondiese al terremoto de magnitud 7,8 ocurrido en Filipinas. Es falso. La grabación no está relacionada con el seísmo de este lunes, es Tailandia en 2025.

"Pero mira cómo se mueve ese rascacielos con el terremoto de 7.8 en Filipinas”, leemos en un mensaje de X que acumula más de 6.700 visualizaciones desde el 8 de junio. El texto adjunta un video sin narración ni diálogo que muestra dos rascacielos modernos conectados por una pasarela que se rompe y cae. Entonces los dos edificios se balancean de forma independiente como un columpio.