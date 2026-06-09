El vídeo de un rascacielos balanceándose no es del reciente terremoto en Filipinas, es Tailandia en 2025
- Esta imagen de coches sepultados no es del terremoto del 1 de enero en Japón, es antigua
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En redes sociales circula un vídeo que muestra dos rascacielos conectados por una pasarela balanceándose y lo presentan como si correspondiese al terremoto de magnitud 7,8 ocurrido en Filipinas. Es falso. La grabación no está relacionada con el seísmo de este lunes, es Tailandia en 2025.
"Pero mira cómo se mueve ese rascacielos con el terremoto de 7.8 en Filipinas”, leemos en un mensaje de X que acumula más de 6.700 visualizaciones desde el 8 de junio. El texto adjunta un video sin narración ni diálogo que muestra dos rascacielos modernos conectados por una pasarela que se rompe y cae. Entonces los dos edificios se balancean de forma independiente como un columpio.
No es Filipinas, es Tailandia en 2025
Este vídeo no muestra las consecuencias del terremoto de este lunes en Filipinas, es un vídeo antiguo registrado en Tailandia. Con una búsqueda inversa de imagen con la herramienta TinEye comprobamos que la grabación circula en redes desde el 29 de marzo de 2025. Los mensajes que la difunden señalan que se registra en el complejo Park Origin Thonglor, en Bangkok, durante el terremoto en Birmania del 28 de marzo de 2025.
La agencia de noticias Reuters publicó el mismo vídeo para hablar del seísmo que causó daños en Tailandia. Hemos geolocalizado las imágenes en Sukhumvit 55, en Bangkok, la capital de Tailandia (13.7314487,100.5848581).
Este lunes 8 de junio hubo un terremoto de esa magnitud con epicentro en el mar frente a la provincia de Sarangani, en la región de Mindanao en el sur del país. El sismo provocó el colapso de varios edificios, dejó al menos 36 muertos y más de 200 heridos, y generó una alerta de tsunami que posteriormente fue cancelada cuando no se registraron olas destructivas significativas, como te hemos contado en RTVE Noticias.
Los terremotos suelen ser objeto recurrente de bulos. En VerificaRTVE ya te alertamos de la desinformación que circuló tras el seísmo en Japón del 1 de enero de 2024. También te advertimos de los vídeos descontextualizados en el contexto del terremoto de Marruecos en 2023.