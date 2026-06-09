Dos mujeres denuncian al concejal Pérez de la Sota de Salamanca por supuesta sumisión química
- Ambas son alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura
- El Colegio de la Abogacía lo ha apartado temporalmente de la docencia
Dos mujeres han declarado este martes por la mañana ante el juzgado que está de guardia en Salamanca que fueron víctimas de sumisión química por parte del concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota la semana pasada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
El Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, ha tomado declaración a las dos mujeres en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química.
Ambas son alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, y se sintieron mal después de haber estado con el concejal. Las mujeres no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que el edil la acompañó a casa. Por ahora, no se han detectado sustancias en los primeros análisis practicados.
Según el entorno del concejal y abogado, consultado por la agencia EFE, han indicado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados.
Por su parte, el Colegio de la Abogacía lo ha apartado temporalmente de la docencia, tras explicar en un comunicado que lo han denunciado alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura.
El alcalde pide "aclarar lo sucedido"
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reclamado al concejal del Grupo Mixto Alejandro Pérez de la Sota, que entró en el Ayuntamiento en 2023 por Vox, que "aclare lo sucedido". A través de un comunicado difundido por los canales del Consistorio, el regidor ha reconocido haber recibido la llamada del implicado en la que negaba "tajantemente" las acusaciones vertidas contra él.
No obstante, ha insistido en que "sería deseable que hiciera una manifestación pública aclarando lo sucedido". "En cualquier caso, mostrar nuestro apoyo a las personas afectadas y a sus familias, y nuestro respeto a las actuaciones judiciales que se están practicando", ha finalizado.
El PSOE ha sido el primer partido político en reaccionar tras conocerse la información periodística y su portavoz municipal, María Sánchez, ha manifestado que "debe respetarse escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales", pero también que "el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público".
Los socialistas han advertido de que, si la investigación judicial avanza, exigirán la dimisión del concejal del grupo mixto, quien este martes acudió a una comisión municipal, según fuentes del partido de María Sánchez.
Izquierda Unida, que se quedó sin representación municipal en las elecciones de 2023, ha pedido directamente la dimisión del concejal a través de un comunicado, al considerar que las acusaciones "son suficientemente graves" al tratarse de "una forma de violencia contra la mujer".