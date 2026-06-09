Dos mujeres denuncian al concejal Pérez de la Sota de Salamanca por supuesta sumisión química

Dos mujeres han declarado este martes por la mañana ante el juzgado que está de guardia en Salamanca que fueron víctimas de sumisión química por parte del concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota la semana pasada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, ha tomado declaración a las dos mujeres en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química.

Ambas son alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, y se sintieron mal después de haber estado con el concejal. Las mujeres no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que el edil la acompañó a casa. Por ahora, no se han detectado sustancias en los primeros análisis practicados.

Según el entorno del concejal y abogado, consultado por la agencia EFE, han indicado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados.

Por su parte, el Colegio de la Abogacía lo ha apartado temporalmente de la docencia, tras explicar en un comunicado que lo han denunciado alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura.