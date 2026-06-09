El Gobierno de Asturias intervendrá al menos tres meses el centro de menores de Sograndio
- La decisión llega tras los altercados de los últimos dos días donde cinco trabajadores han resultado heridos
- Los trabajadores denuncian que siguen faltando protocolos de actuación claros, un proyecto educativo sólido orientado a la reinserción de los menores
El Gobierno del Principado de Asturias ha anunciado esta mañana la intervención del centro de menores de Sograndio durante un periodo mínimo de tres meses.
La Viceconsejería de Justicia asumirá la gestión del centro
La medida fue comunicada por el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, tras los incidentes registrados en los últimos días, que se han saldado con seis trabajadores heridos.
"He dado orden a la viceconsejera de Justicia para constituir una comisión que se encargue de gestionar el día a día en Sograndio. La primera reunión será mañana y yo mismo acudiré al centro de menores para presidirla. Actualmente existe una elevada presión asistencial, ya que donde habitualmente hay una treintena de internos ahora contamos con alrededor de 54", explicó el portavoz regional.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la situación que atraviesa el centro. Sin embargo, desde el comité de empresa consideran que la intervención anunciada resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales que, a su juicio, arrastra Sograndio desde hace años.
Exigen protocolos y un proyecto educativo que garantice la reinserción de los menores
Los representantes de los trabajadores reclaman además el cese de la directora del centro y sostienen que el origen de la crisis no radica en una falta de personal, sino en la organización y coordinación de los recursos existentes.
"¿Cuál es el motivo de mantener esta dirección cuando será la Viceconsejería la que va a asumir el mando? La viceconsejera no puede ser la tutora de la directora", subraya Hugo Baldajos, trabajador del centro y delegado sindical de CSIF.
Los trabajadores denuncian que siguen faltando protocolos de actuación claros, un proyecto educativo sólido orientado a la reinserción de los menores y el cumplimiento efectivo de las condiciones recogidas en el contrato de la empresa de seguridad. Aseguran que, mientras no se aborden estas cuestiones de fondo, los episodios de tensión y violencia continuarán repitiéndose.