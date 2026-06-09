El Gobierno de Asturias intervendrá al menos tres meses el centro de menores de Sograndio

El Gobierno del Principado de Asturias ha anunciado esta mañana la intervención del centro de menores de Sograndio durante un periodo mínimo de tres meses.

La Viceconsejería de Justicia asumirá la gestión del centro

La medida fue comunicada por el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, tras los incidentes registrados en los últimos días, que se han saldado con seis trabajadores heridos.

"He dado orden a la viceconsejera de Justicia para constituir una comisión que se encargue de gestionar el día a día en Sograndio. La primera reunión será mañana y yo mismo acudiré al centro de menores para presidirla. Actualmente existe una elevada presión asistencial, ya que donde habitualmente hay una treintena de internos ahora contamos con alrededor de 54", explicó el portavoz regional.

La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la situación que atraviesa el centro. Sin embargo, desde el comité de empresa consideran que la intervención anunciada resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales que, a su juicio, arrastra Sograndio desde hace años.