Un año del brutal asesinato de una educadora a manos de dos menores en Badajoz

Se cumple un año desde que la educadora social Belén Cortés fue asesinada por dos menores de 14 y 15 años a los que cuidaba en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz, un suceso que visibilizó en toda España los riesgos que afrontan los trabajadores sociales y que ha obligado a incrementar la seguridad de este tipo de recursos en Extremadura.

11 colegios profesionales y oficiales y siete centrales sindicales han creado el Grupo de Acción Social y Sindical, con el objetivo ganar fuerza en la demanda de cambios trascendentales en el sector social a las administraciones, con la creación de una mesa técnica de trabajo y con expertos que analice la situación actual del sistema de protección infantil y reforma juvenil, elabore propuestas de mejora y realice un seguimiento con evaluaciones.

La portavoz de este grupo y secretaria general del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura, Inés María Solomando, explica que llevan tiempo intentando reunirse con representantes de la Junta de Extremadura para trasladarle sus incertidumbres y necesidades, pero que no han obtenido respuesta.

PARÁLISIS POR FALTA DE PRESUPUESTOS El Grupo de Acción Social y Sindical se presenta en sociedad con una docena de peticiones para aplicar soluciones integrales, en lugar de parches, dice Solomando, empezando por una red de programas de atención a familias que abarque todos los ayuntamientos de la región y con cargo a los Presupuestos Generales de la Extremadura, en lugar de a subvenciones. Unos planes que, como los de autoprotección y autocuidado de los profesionales que ofrece la Federación de Salud Mental de Extremadura (Feafes) se encuentran paralizados, asegura, por la falta de cuentas autonómicas. Otras de sus reivindicaciones son la actualización del Decreto de Acogimiento Residencial con la implicación del sector, el reconocimiento de los profesionales como figura de autoridad, la redacción de un plan de seguridad específico para los recursos de protección infantil y reforma juvenil y la inclusión de una unidad para menores con problemas de consumo dentro de los equipos de conductas adictivas. Asimismo, plantean extender a los pisos de cumplimiento de medidas judiciales y recursos que trabajan con niños y adolescentes sin referentes familiares, los programas de intervención terapéutica con los que cuenta el sistema de centros de menores y crear un expediente único del menor, que abarque los ámbitos de servicios sociales y educación, y con acceso garantizado de todos los profesionales implicados. Belén Cortés estaba sola a cargo de cuatro menores en un piso de cumplimiento de medidas judiciales cuando fue asaltada y asesinada brutalmente por dos de ellos, que se habían fugado anteriormente durante casi una semana y volvieron tras ser detenidos por robar para conseguir drogas. Ambos cumplen ahora seis años de internamiento, la pena máxima contemplada en la Ley del Menor para casos de asesinato, y la tercera adolescente que huyó del lugar con ellos, tras robar el coche de la cuidadora, afronta otros cinco como cómplice. Condenados a seis años de internamiento los menores acusados de asesinar a una educadora en Badajoz 365 días después, este Grupo de Acción Social y Sindical reconoce que se han mejorado la dotación de ese tipo de recursos, disponiendo de dos educadores por turno de trabajo, a los que se suma un auxiliar de control educativo por las noches y en fines de semana para hacer funciones de seguridad.