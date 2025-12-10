Condenados a seis años de internamiento los menores acusados de asesinar a una educadora en Badajoz

Un juzgado de Badajoz ha condenado este miércoles a penas de hasta seis años de internamiento a los tres menores acusados de asesinar en marzo a una educadora social en un piso tutelado.

Los hechos se remontan al pasado 9 de marzo, cuando los menores atacaron a la educadora, de 35 años, en un piso de la urbanización Guadiana. La Policía localizó el cadáver en la madrugada del día siguiente.

Para los dos chicos que se sentaban en el banquillo, el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz ha dictado seis años de internamiento en régimen cerrado y otros tres en libertad vigilada por un delito de asesinato y otro de robo con violencia. La sentencia contempla por otro lado cinco años en régimen cerrado y tres en libertad vigilada en el caso de la chica, considerada cómplice del crimen.

La acusación particular modificó en la última jornada del juicio su catalogación con respecto a la joven, para señalarla como cómplice y no como autora material, como señaló en un inicio. La Fiscalía también establecía esta misma distinción entre los tres acusados.

Los menores condenados tendrán que indemnizar de forma directa y solidaria con la Junta de Extremadura a los familiares de la víctima con más de 620.000 euros, si bien la condena no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz, como ha explicado en Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un comunicado.