La exdirigente etarra Anboto se niega a declarar sobre el atentado de Santa Pola y el asesinato del teniente coronel Blanco

Los cuatro exdirigentes de ETA que tenían que declarar como investigados por el atentado en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002 y el asesinato del coronel Pedro Antonio Blanco en el año 2000 se han negado a hacerlo en la Audiencia Nacional. Se trata de María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; Ainhoa Mújica, alias 'Olga'; Juan Antonio Olarra, y Félix Ignacio Esparza,

Los exdirigentes de la banda terrorista han comparecido por videollamada desde las prisiones en las que cumplen condena, pero según fuentes jurídicas, no han contestado ninguna pregunta. Anboto, Mújica, Olarra y Esparza están investigados en la causa por el atentado en Santa Pola, en el que murió un hombre de 57 años y una niña de seis.

Además, tanto Olarra como Mújica habían sido citados igualmente como investigados por el asesinato del teniente coronel Blanco, que murió en el año 2000 tras la explosión de un coche-bomba. También ha sido llamado Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', que tampoco ha querido declarar, según las mismas fuentes jurídicas.

El predecesor de Piña en ese juzgado, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, abrió la causa que investiga el atentado en Santa Pola y procesó en el año 2024 a otros exdirigentes de ETA por estos mismos hechos.

Las declaraciones de 'Anboto' y del resto de dirigentes fueron solicitadas por la acusación, conformada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia, entre otros.