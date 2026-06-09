La exdirigente etarra Anboto se niega a declarar sobre el atentado de Santa Pola y el asesinato del teniente coronel Blanco
- Además tenían que declarar otros tres dirigentes de ETA por videocoferencia y también se han negado a hacerlo
- Los terroristas están investigados por el atentado en la casa-cuartel en el que murió hombre de 57 años y una niña de seis
Los cuatro exdirigentes de ETA que tenían que declarar como investigados por el atentado en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002 y el asesinato del coronel Pedro Antonio Blanco en el año 2000 se han negado a hacerlo en la Audiencia Nacional. Se trata de María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; Ainhoa Mújica, alias 'Olga'; Juan Antonio Olarra, y Félix Ignacio Esparza,
Los exdirigentes de la banda terrorista han comparecido por videollamada desde las prisiones en las que cumplen condena, pero según fuentes jurídicas, no han contestado ninguna pregunta. Anboto, Mújica, Olarra y Esparza están investigados en la causa por el atentado en Santa Pola, en el que murió un hombre de 57 años y una niña de seis.
Además, tanto Olarra como Mújica habían sido citados igualmente como investigados por el asesinato del teniente coronel Blanco, que murió en el año 2000 tras la explosión de un coche-bomba. También ha sido llamado Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', que tampoco ha querido declarar, según las mismas fuentes jurídicas.
El predecesor de Piña en ese juzgado, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, abrió la causa que investiga el atentado en Santa Pola y procesó en el año 2024 a otros exdirigentes de ETA por estos mismos hechos.
Las declaraciones de 'Anboto' y del resto de dirigentes fueron solicitadas por la acusación, conformada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia, entre otros.
La responsabilidad de la cúpula de ETA
En la causa sobre el atentado en la ciudad alicantina se investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002, un ataque que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez y de Cecilio Gallego. Según un auto, la investigación permite concluir que, "desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA".
Un atentado que, resume el juez, se habría planteado "como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés".
En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Oscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado. Ahora, el magistrado Piña investiga quiénes fueron los autores intelectuales de dicho atentado.