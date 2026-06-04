Aumento de efectivos y personal sociosanitario en frontera: las novedades de la OPE 2026

Todo preparado ya para comenzar la OPE 2026. El pistoletazo de salida se ha producido este jueves con la constitución del comité de coordinación en la Delegación del Gobierno.

Una reunión, con todos los agentes implicados en la OPE, que ha estado presidida por Virginia Barcones, la máxima responsable de Protección Civil a nivel nacional. Barcones ha asegurado que la previsión este año es que tanto las cifras de personas y vehículos vuelvan a crecer de forma forma global. "Estimamos un incremento en torno al 3%, tanto de personas como de vehículos", ha dicho.

Eso sí, desde la Delegación del Gobierno estiman que, en el caso de Melilla, las cifras vuelvan a ser similares al año pasado, cuando se produjo una disminución considerable en el tránsito debido al menor número de barcos disponibles. "Tuvimos la mitad de rotaciones y, por tanto, pues hubo un descenso. Este año apunta que será una OPE parecida a la del año pasado", ha explicado Sabrina Moh.

Más personal en frontera Además Moh ha detallado que, entre las novedades de este año, la Delegación ha apostado por incorporar a personal sociosanitario en la frontera de Beni Enzar, con el objetivo de atender a las personas durante su espera. En principio van a contar con dos grupo de trabajo, uno en turno de mañana y otro de tarde, de lunes a viernes, integrado por una enfermero, dos auxiliares, un trabajador social y dos integradores sociales. Este personal, además, estará trabajando en la frontera hasta diciembre. Por otro lado, la Delegada ha detallado que la OPE 2026 contará con un incremento en el número de agentes. "Son 263 los efectivos que van a prestar servicio a lo largo de distintos turnos. También se van a incorporar 40 alumnos en prácticas, que llagarán en julio", ha dicho Sabrina Moh.