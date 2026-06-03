El yute, motor económico de la región de Murcia
- Tiene un impacto de 100 millones de euros solo en exportaciones
- Genera más de 2.000 trabajos directos porque la elaboración sigue siendo muy artesanal
El yute es un material 100% natural, biodegradable y reciclable. Convertirlo en una alpargata supone un minucioso proceso de fabricación en el que intervienen no menos de 80 manos. La Región de Murcia es cuna de las fábricas más importantes del país. Al llegar la materia prima, en lo primero en que trabajan es en el trenzado inicial. Esto le da consistencia y resistencia. Después llega el urdido que define la talla y la forma. El cosido une con hilo encerado las piezas. Por ultimo, el moldeado fija la horma y se añade caucho natural a la suela.
La alpargata, emblema del yute
Se logra así un producto final muy identificado con la Región de Murcia. Su epicentro es la localidad de Carava de la Cruz. 155 empresas conforman el sector con más de 2.000 trabajadores directos. Cada año organizan el Youte Festival, un evento en el que presentan sus últimas novedades. En él, por ejemplo, se pueden ver otros productos que también venden a partir del yute: bolsos, monederos, estuches...
La exportación, lo que más dinero mueve
Solo en el exterior, las ventas de productos de yute suponen más de 100 millones de euros. Más que los ingresos del mercado interior que se quedan en unos 70 millones de euros. Los principales compradores son Francia, Italia, EE.UU. y Alemania aunque sus productos llegan a casi cualquier lugar del mundo. Ahora mismo se trabaja en potenciar acuerdos comerciales con Australia y Canadá.
El sueño, lograr la Denominación de Origen
La alpargata está muy unida a la cultura del esparto, declarada Patrimonio inmaterial de España. Caravaca de la Cruz reivindica que los oficios asociados a la elaboración de su calzado se reconozcan como patrimonio artesanal e identidad cultural. A la vez, el sector pide la Denominación de Origen "Calzado de Yute de Caravaca". Defienden que blindaría su autenticidad frente a imitaciones asiáticas.