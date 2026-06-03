Oviedo conmemora el Día Mundial de la Sidra con 400 escanciados simultáneos

No hay nada más asturiano que la sidra, y mucho más desde que fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por tercera vez, Oviedo reúne hosteleros, vecinos y visitantes para el escanciado simultáneo, con alrededor de 400 vasos repartidos. Bajo el intenso sol, los asistentes esperaron su turno mientras se sucedían las intervenciones institucionales. La jornada estuvo amenizada por la actuación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

El multitudinario escanciado simultáneo ha servido también para reivindicar el tradicional modo asturiano de echar la sidra, cada vez menos habitual en los establecimientos hosteleros. Precisamente el escanciado fue una de las claves para que la Unesco declarara a la sidra Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2024.

"Es un día para celebrar, es realmente un día mundial" Durante el acto, la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, destacó que la jornada supone una "puesta en la calle de la cultura sidrera" y el reconocimiento de las tradiciones asturianas. "Es un día para celebrar, es realmente un día mundial", ha afirmado. Martínez subrayó además la repercusión turística de la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Según ha explicado, este reconocimiento pone a Asturias "en una lista de recursos turísticos y culturales que la gente quiere conocer". También intervino el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea), Fernando Corral. Ha señalado que el Día Mundial de la Sidra es una fecha para sentirse "muy orgullosos" de una de las principales señas de identidad de Asturias, como es el escanciado. En este sentido, ha defendido que el acto busca poner en valor una tradición que diferencia a Asturias de otros territorios productores de sidra. Por parte del Ayuntamiento de Oviedo, el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, ha comentado que la iniciativa contribuye a impulsar la cultura sidrera y a reforzar un producto que calificó de "único, exclusivo y diferencial" de Asturias. La 'influencer' Coral Explore Asturias, con casi 130.000 seguidores, fue la encargada de leer el manifiesto de la sidra. Aseguró que muchas de sus primeras conversaciones, amistades y momentos especiales en Asturias fueron "alrededor de una botella de sidra". Pronto se percató de que "no era solo algo que se bebía. Era una forma de conectar con las personas y con esta tierra".