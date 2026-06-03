Melià deixa de gestionar 15 hotels a Cuba després de l'ultimàtim dels Estats Units
- Explica que han pres la decisió per un canvi significatiu en l'operativitat, legalitat i seguretat
- La disminució del turisme és una mostra més de les dificultats del règim cubà i la pressió de l'administració Trump
L'hotelera mallorquina Melià deixa de gestionar 15 hotels a Cuba per l'ultimàtum dels Estats Units. En un comunicat a la CNMV explica que han pres la decisió per un canvi significatiu en l'operativitat, legalitat i seguretat. Segueix les passes d'Iberostar, que aquest dimarts es va retirar de 12 establiments. La disminució dràstica del turisme és una mostra més de les dificultats del règim cubà i la pressió creixent de l'administració Trump.
Abandona una quinzena d'hotels
Melià se suma a Iberostar i abandona una quinzena d'hotels a Cuba per les pressions de l'Administració dels Estats Units. El Govern diu que està preocupat pel futur de les grans hoteleres mallorquines a Cuba i els ofereix col·laboració.
Cuba es buida de turistes. N'han arribat un 83 % manco entre gener i abril. Ara s'hi afegeix la fuita d'operadors hotelers. Després d'Iberostar, el darrer a anunciar que abandona la gestió d'establiments a l'illa és la companyia mallorquina Melià. Surt dels 15 hotels que pertanyen a Gaviota, la cadena hotelera de l'Exèrcit cubà, per les amenaces de sancions de l'Administració Trump.
Melià ho ha comunicat aquest dimecres a la CNMV. Manté la gestió d'altres 20 hotels a l'illa. La major part, però, estan tancats per decisió del Govern cubà. El conseller balear de turisme ofereix col·laboració a les empreses mallorquines afectades per aquesta crisi.
Tot i que els ingressos de Melià a Cuba representen menys d'un 1%t de la xifra de negoci global de la companyia, els 35 hotels que la cadena tenia a l'illa suposaven prop d'un 9 % de la cartera actual.