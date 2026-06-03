Mayo termina con el paro en Extremadura por debajo de los 62.000 desempleados
- Baja en 1.328 personas respecto al mes de Abril
- La caída es de un 10,3% en el último año, la más alta de todas las comunidades autónomas
El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de Extremadura bajó en 1.328 personas el pasado mes de mayo, un 2,11 por ciento menos respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 61.540, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En comparación con el mismo mes de 2025, el desempleo ha bajado en la región en 7.095 personas, lo que supone un 10,34% menos, el descenso más intenso del país y casi el doble que la media nacional, que se situó en el 5,47%.
El paro también cae en España
Por su parte, a nivel nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5 por ciento) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo
Con la bajada de mayo, Extremadura acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo. El total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo la mayoría de veces en Extremadura (27 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones, siendo esta la bajada menos intensa desde 2007.