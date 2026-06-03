Mayo termina con el paro en Extremadura por debajo de los 62.000 desempleados

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de Extremadura bajó en 1.328 personas el pasado mes de mayo, un 2,11 por ciento menos respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 61.540, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Mayo cierra con una caída en el paro en Extremadura. Foto: EFE/ Mariscal

En comparación con el mismo mes de 2025, el desempleo ha bajado en la región en 7.095 personas, lo que supone un 10,34% menos, el descenso más intenso del país y casi el doble que la media nacional, que se situó en el 5,47%.