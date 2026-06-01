La primera venta de bonito del norte de la campaña de 2026, celebrada en la Rula de Avilés, ha alcanzado un precio histórico de 398 euros el kilo. La empresa de supermercados Alimerka ha pagado 35.521 euros por una tina de 89,5 kilos. Un año más, y ya van 28, la empresa los donará a la Cocina Económica.

01.05 min Precio récord para el primer bonito del norte: 398 euros el kilo

Las embarcaciones 'Goienkale' y 'María Digna Dos', ambas vizcaínas, desembarcaron de madrugada un total de 3.500 kilos de bonito después de varios días en aguas del Atlántico próximas a las islas Azores. Cerca de una treintena de embarcaciones están realizando la pesquería en aguas del Atlántico y se prevé que vayan llegando al muelle pesquero avilesino en los próximos días de manera escalonada.

Con esta primera venta arranca una campaña que el año pasado superó los dos millones de kilos en la Rula de Avilés, en 360 ventas por parte de 70 embarcaciones.