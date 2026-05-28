Más de 5.100 estudiantes afrontan la PAU en Asturias con nuevas medidas de control y equidad

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) movilizará este año en Asturias a un total de 5.157 estudiantes, que se examinarán entre el martes 2 y el jueves 4 de junio en distintas sedes repartidas por toda la comunidad autónoma.

La cifra supone un ligero incremento respecto al pasado año, cuando se matricularon 5.113 alumnos, es decir, 44 menos que en esta edición. Del total de inscritos, 2.956 son mujeres y 2.201 hombres.

La primera prueba será, como es habitual, Lengua Castellana y Literatura. En cuanto a la estructura de los exámenes, la Universidad de Oviedo mantendrá una optatividad mínima del 75%. Esto permitirá que todo el temario pueda entrar en las pruebas, aunque los estudiantes dispondrán de varias alternativas dentro de cada bloque para elegir las preguntas que prefieran responder.

Otra de las cuestiones destacadas tiene que ver con las faltas de ortografía. En Lengua Castellana podrán restar hasta dos puntos de la nota, mientras que en idiomas extranjeros la penalización máxima será de un punto. En las materias científicas, sin embargo, no se aplicarán criterios ortográficos.

Detectores de frecuencia y control reforzado La principal novedad de esta edición será la incorporación de sistemas de detección de frecuencias en las aulas de examen. La medida busca reforzar la transparencia y garantizar la igualdad de condiciones entre todos los aspirantes. Además, antes de cada prueba se revisarán las aulas y se habilitarán espacios específicos para depositar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. A ello se sumará un control presencial reforzado durante el desarrollo de los exámenes.