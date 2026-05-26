Vicent Marí, a l'Audiència provincial
- Vicent Marí diu ser víctima d'una persecució política, i des del PSIB en demanen la dimissió
- La fiscalia manté que no hi veu delicte
El president del Consell d'Eivissa Vicent Marí denuncia una persecució política del PSOE després de saber que l’Audiència Provincial de les Balears l’hagi obert judici oral per prevaricació i coaccions pel cas 'La Vida Islados'. Vicent Marí haurà d'asseure's al banc dels acusats de l'Audiència provincial per ser jutjat pels delictes de coacció, prevaricació, tràfic d'influències i lesions psicològiques. Segons l'escrit, s'acorda l'obertura de judici oral per l'adjudicació del contracte del consell a l'empresa FUERA DE ESCENA S.L. per la realització d'un vídeo de promoció turística de 'La Vida Islados'. Un contracte atorgat sense concurs públic de 250 mil euros l'any 2020. La fiscalia, però, manté que no hi veu delicte.
Vicent Marí, per la seva banda argumenta que aquest és un cas de persecució política del PSOE, mentre que els socialistes demanen la seva dimissió.