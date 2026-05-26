Se busca entrenador

Lo que parecía una evidencia tras el mal final de temporada, salvada la permanencia de milagro por golaveraje a pesar de perder los cinco últimos partidos del curso, se ha confirmado con la destitución de Alessio Lisci como técnico rojillo. El romano saldrá del club, pero sin coste para la entidad navarra, que pese a agradecer la dedicación y el trabajo del italiano, le pasa factura por no haber obtenido más rendimiento del equipo y por una gestión errática del final de la liga. Lisci ya es historia y, ya se sabe, "a rey muerto, rey puesto", Osasuna busca entrenador.

Abierto el casting Seguro que la nómina de potenciales entrenadores irá creciendo en los próximos días, salvo que el club acelere un proceso, que de normal nunca es precipitado. El director deportivo, Braulio Vázquez, y su fiel escudero, José Antonio Prieto "Cata", acostumbran a entrevistarse con los candidatos cara a cara, sin cerrar nada por sensaciones. A primera vista, escuchar los nombres de Imanol Alguacil o Carles Martínez Novell, ex de la Real y saliente del Toulouse el segundo, suenan bien, pero por acordarse también habrá nostálgicos que recuerden que Jagoba Arrasate fue cesado del Mallorca antes de terminar la temporada y está disponible. Otra cosa es que el de Berriatua asumiera el reto de un segundo ciclo en Tajonar. Ahora mismo toca recopilar información, dialogar y decidir. No será baladí este factor para conseguir recuperar a un equipo que ha terminado dubitativo en una liga tremendamente irregular, con mayor solidez en el Sadar y deficiente puesta en escena de visitante.