Se busca entrenador
- Tras la destitución de Alessio Lisci, el club busca técnico. Será el cuarto en cuatro temporadas
- El director deportivo, Braulio Vázquez, admite que el equipo debe buscar el "hambre de la Primera división"
Lo que parecía una evidencia tras el mal final de temporada, salvada la permanencia de milagro por golaveraje a pesar de perder los cinco últimos partidos del curso, se ha confirmado con la destitución de Alessio Lisci como técnico rojillo. El romano saldrá del club, pero sin coste para la entidad navarra, que pese a agradecer la dedicación y el trabajo del italiano, le pasa factura por no haber obtenido más rendimiento del equipo y por una gestión errática del final de la liga. Lisci ya es historia y, ya se sabe, "a rey muerto, rey puesto", Osasuna busca entrenador.
Abierto el casting
Seguro que la nómina de potenciales entrenadores irá creciendo en los próximos días, salvo que el club acelere un proceso, que de normal nunca es precipitado. El director deportivo, Braulio Vázquez, y su fiel escudero, José Antonio Prieto "Cata", acostumbran a entrevistarse con los candidatos cara a cara, sin cerrar nada por sensaciones.
A primera vista, escuchar los nombres de Imanol Alguacil o Carles Martínez Novell, ex de la Real y saliente del Toulouse el segundo, suenan bien, pero por acordarse también habrá nostálgicos que recuerden que Jagoba Arrasate fue cesado del Mallorca antes de terminar la temporada y está disponible. Otra cosa es que el de Berriatua asumiera el reto de un segundo ciclo en Tajonar. Ahora mismo toca recopilar información, dialogar y decidir. No será baladí este factor para conseguir recuperar a un equipo que ha terminado dubitativo en una liga tremendamente irregular, con mayor solidez en el Sadar y deficiente puesta en escena de visitante.
Autocrítica
Y como suele ser habitual, Braulio Vázquez no se ha escondido esta tarde en una rueda de prensa donde ha hecho análisis de la temporada. El director deportivo de Osasuna ha sacado la cara por la plantilla, pero sin esconder que a su juicio ha habido "falta de humildad", de ahí que haya dejado una frase contundente, asegurando que hay que recuperar "el hambre del primer año en Primera División" y sobre todo "no perderle el respeto a la categoría".
El director deportivo ha afirmado que algunos jugadores de la plantilla han rendido por debajo de sus posibilidades y son conscientes de ello. Los principales elogios han sido para la afición de quien ha asegurado ser la única que ha estado a la altura de las circunstancias en esta difícil temporada.
Respecto a la situación de la plantilla y el cuerpo técnico, Braulio ha confirmado la continuidad de "Cata", pese a estar pretendido por el Oviedo; la más que cercana renovación de Kike Barja; y la salida ya confirmada de Juan Cruz , tras seis temporadas del madrileño en el equipo y 164 partidos como rojillo.