Unes 4.000 aus migradores anellades a l'Illa de l'Aire
- Cada primavera, les Illes Balears són lloc d'aturada de milers d'aus que viatgen del sud al nord
- La Societat Ornitològica de Menorca reclama més recursos públics per a l'estudi de les espècies migradores
Un total de 3.983 ocells han estat capturats durant la nova campanya d'anellament d'aus que s'ha dut a terme aquesta primavera a l'Illa de l'Aire. Un illot situat davant la costa sud-est de Menorca. Es tracta d'un estudi de monitoratge que es fa en aquest espai des de fa més de 30 anys.
L'objectiu és estudiar la resiliència dels ocells
Per atrapar les aus s'instal·len uns 160 metres de xarxes de boira que els ocells no poden veure de front. L'objectiu és estudiar-los i anellar-los, tot per contribuir a una millor protecció de les aus migratòries. "L'important és entendre com està afectant el canvi climàtic a la resiliència dels ocells i com s'estan adaptant", explica Santi Cachot, un dels responsables de l'estació d'anellament de l'Illa de l'Aire. També analitzen l'efecte dels canvis d'habitat a Àfrica i a Europa "com hi ha espècies que resulten afavorides i d'altres que estan davallant les seves poblacions."
Reclamen més recursos a les entitats públiques
Per fer aquesta feina, la Societat Ornitològica de Menorca reclama més ajudes públiques per posar geolocalitzadors als milers d'ocells que queden atrapats a les xarxes de l'Illa de l'Aire. "Tota aquesta tecnologia és molt cara i poder disposar de recursos per tenir aquests aparells ens serviria per entendre cada vegada millor la migració", ha afegit Cachot.
Una oportunitat única per fer pràctiques d'anellament
Aquest espai privilegiat s'ha consolidat com un referent en l'àmbit ornitològic i desperta un gran interès entre els qui volen realitzar pràctiques d'anellament. Un d'ells és Oier Frías, que ha viatjat des del nord de la península per participar en la campanya. "Aquesta illa et dona l'oportunitat d'aprendre d'espècies diferents que no tinc a Euskadi", ha assegurat. La campanya d'enguany s'ha prolongat durant 20 dies per acollir a l'Illa de L'Aire l'elevat nombre d'anelladors voluntaris que s'hi han interessat.