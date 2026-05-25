El Racing aparca la resaca para acariciar el título

Málaga, estadio de La Rosaleda, a las 18.30 h. Lugar y momento idóneo para ejecutar un mal partido. Motivos había. Un rival en progresión con opciones de ascenso; un estadio que aprieta; un Racing con la satisfacción del deber cumplido; y una semana con muchas más horas de celebración que de entrenamiento. Si se presenta la 'paparda' por el Mediterráneo es, cuanto menos, entendible. Y así parecía que iba a ser pese a que José Alberto López no revolucionó el once para dar minutos a los menos habituales. Salvo la entrada de Suleimán Cámara por Íñigo Vicente y el regreso de Jokin Ezkieta a la portería, el resto de la alineación fue la habitual, con Damián Rodríguez y Asier Villalibre cubriendo las bajas de los ausentes, Gustavo Puerta y Giorgi Guliashvili.

Los locales apretaron desde el inicio con una presión alta asfixiante. Se aprovecharon de un Racing timorato, a veces hasta contemplativo. La falta de intensidad con respecto a la del rival era evidente, lo que aderezado con imprecisiones impropias dio como resultado que el Málaga inaugurara el marcador cuando no se había cumplido el minuto 5 de juego. Los ingredientes para una derrota abultada estaban sobre la mesa. Ezkieta tenía que multiplicarse con varias acciones de mérito para evitar el segundo gol. Pero algo había cambiado. Los cántabros se desperezaron y progresivamente fueron disipando la resaca con la que habían comenzado el choque.

Manu Hernando había puesto en aprietos con una chilena al portero local Alfonso Herrero y, posteriormente, Peio Canales no acertó a culminar una triangulación marca de la casa al no calibrar bien su disparo a portería. Andrés Martín tampoco acertaba en un acción en la que, tras perfilarse hacia la izquierda, no logró precisar el tiro y Jorge Salinas amenazaba con un cabezazo que se topó con el meta local. El Racing volvía a ejercer de líder. Los de Juanfran Funes también pudieron marcar, pero el partido ya seguía la tendencia marcada por el primer clasificado a lo largo de la temporada: valentía, atrevimiento (con lo que ello implica en defensa) y relacionismo en ataque.