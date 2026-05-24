Científicas premiadas por la UNESCO: ¿el futuro está en sus manos?

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Los premios Women in Science L'Oréal-UNESCO se crearon a nivel mundial en 1998. Premian la trayectoria de científicas relevantes, hasta el punto de que siete de estas premiadas han ganado el Premio Nobel. En España cumplen 20 años, con la idea de promocionar proyectos de investigación pioneros de mujeres menores de 40 años.

"El mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres" En nuestro país "se apuesta por una inversión de futuro", cuenta a Objetivo Igualdad Leonor Prieto, directora científica del grupo L’Oréal: "Me gustaría que estos reconocimientos o este impulso fuera más global" porque, dice, "es necesario que las instituciones y otras empresas se unan" para "superar en nuestro país el 1,5% del PIB en inversión en I+D (innovación más desarrollo)". Hay que tener en cuenta que tanto Estados Unidos, con más del doble en inversión, un 3,45%, y China, cerca de duplicar también nuestra cifra en I+D con un 2,8%, han superado a la Unión Europea, que invierte en su conjunto solo un 2,24%. "Si no invertimos, no podemos avanzar", asegura Prieto: "Al final la ciencia se va a quedar estancada y no podemos permitírnoslo". Además resalta: "El mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres". Científica en laboratorio de genética Andrew Brookes GettyImages

"Que haya mujeres referentes en ciencia me ilusiona" Estos premios otorgan 75.000 euros para proyectos de vanguardia liderados por cinco científicas premiadas para que puedan seguir desarrollándose. "La parte económica sirve porque nos cuesta conseguir financiación", explica una de las premiadas de esta edición, Cintia Folgueira, bióloga y endocrinóloga, investigadora Miguel Servet en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, el IDIS. "Sobre todo nos da un gran altavoz para que la comunidad científica vea que somos mujeres liderando proyectos punteros". El suyo en concreto estudia los macrófagos, unas células del sistema inmunitario que, cuando hay un exceso de adiposidad, inciden en el funcionamiento de nuestras células grasas y cómo alteran las mitocondrias, las centrales energéticas de la célula. Quiere encontrar una forma de regular la diabetes y la obesidad. "Es una apuesta por un proyecto de largo recorrido [...] con el compromiso de una línea de investigación pionera para lograr un cambio real en la sociedad", continúa Ylenia Jabalera, otra premiada, bióloga sintética, investigadora Ikerbasque del CIC bioGUNE, en Bizkaia. Su equipo busca terapias para enfermedades genéticas, como puede ser la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA. Lo hacen buscando corregir errores en nuestro ADN con edición génica de precisión de proteínas de hace millones de años. Recreación de conexiones neuronales en el cerebro GettyImages

"A las científicas les cuesta más encontrar financiación" "Hablando de científicos en general la gente se imagina siempre a un hombre", asegura Sara Mederos, bioquímica neurocientífica, jefa de grupo de en el Hospital del Mar Research Institut de Barcelona. Por eso, dice: "Cambiar esos referentes y que se vea que las mujeres pueden hacer la ciencia que quieran, eso me ilusiona". En su caso, ella y su equipo estudian cómo diferentes regiones del cerebro se comunican para regular respuestas ante el miedo o la exploración. Su objetivo es entender los mecanismos que permiten al cerebro adaptar su comportamiento para encontrar un tratamiento para la ansiedad o el estrés post traumático. Las otras dos premiadas en esta vigésima edición son María Puertas-Bartolomé, investigadora Marie Curie en la Universidad de Valladolid (GIR BIOFORGE), que desarrolla 'biotintas inteligentes' para bioimpresión 4D para tejidos creados en el laboratorio, que pueden cambiar su forma y propiedades para ayudar en enfermedades cardiovasculares, y Ujué Fresán, investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), que aspira a la sostenibilidad alimentaria con un un nuevo sistema de etiquetado claro y fácil de interpretar. “"a las mujeres les cuesta más encontrar financiación”“ En estos 20 años se ha premiado a 97 científicas, que han recibido ayudas por valor de más de 1,4 millones de euros porque "a las mujeres les cuesta más encontrar financiación", asegura la directora científica de L’Oréal. De hecho, más del 60% de las científicas indican que es su principal problema, según recoge el Informe Mujeres en Innovación 2026 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Recreación de hélice de ADN Getty Images

"Se fijan más en cómo va vestida que en el contenido de su investigación" La poca visibilidad femenina en ciencia es otro de los problemas porque, como indica Mederos, del Hospital del Mar Research Institut, "el prestigio de investigadora cuesta más casillas ganárselo, más pantallas". De hecho Prieto, de L’Oréal, asegura que "existe un techo de cristal científico" —explica— "que tenemos que intentar romper, para llegar a las cátedras, los puestos de dirección en proyectos, laboratorios o centros de investigación". Los datos la avalan. Casi la mitad de los estudiantes de doctorados de ciencias son mujeres, sin embargo solo dos de cada diez de los puestos relevantes los ocupan ellas. En el tema de la presentación a premios, es algo que se trata de corregir exigiendo y promocionando que se presenten proyectos de científicas al 50%. Así hay más transparencia para ver una proporción similar entre premiados y premiadas. “"Se fijan más en cómo va vestida una científica que en su proyecto de investigación"“ Otro factor a tener en cuenta es cómo la sociedad da protagonismo a las científicas. Por ejemplo, "los medios de comunicación", apunta Folgueira, "se fijan más en cómo va vestida y qué zapatos lleva esa mujer que en el contenido de su investigación", se queja la investigadora Miguel Servet del IDIS: "Es algo que claramente no pasa en el caso de los hombres". "Eso muchas veces impide que las científicas demos el paso a estar más expuestas" —continúa— "porque después de las horas invertidas en el laboratorio para descubrir temas interesantes te gustaría tener ese reconocimiento". Para Mederos, más que el tema de que comenten su vestimenta, ella destacaría el discurso "paternalista" con la que a veces ha sentido que la tratan con comentarios del tipo "ay, esta chiquilla o esta niña que ha ganado un premio". Porque, insiste la jefa de grupo del Hospital del Mar Research Institut, "se tiene que poner en valor que eres científica, una investigadora y no una chiquilla". Muestra en laboratorio para investigación genética QI YANG QI YANG

"Una mujer embarazada no puede acceder al laboratorio" "La falta de estabilidad", señala Jabalera, del CIC bioGUNE, también "es un reto para toda la comunidad científica y afecta especialmente a mujeres". Porque como explica Folgueira, del Instituto de Investigación Sanitaria, "la carrera de ciencia es muy exigente [...] y los proyectos se retrasan y eso afecta a la estabilidad". Algo que está relacionado a su vez con la maternidad. El 81,1% de las científicas españolas ve que su carrera se ralentiza por la maternidad. "Si una mujer se queda embarazada, esos nueve meses no puede acceder al laboratorio", continúa la investigadora Ikerbasque del CIC bioGUNE, lo que supone que "o dispone de personal, o esa investigación se para y no se tiene en cuenta para la baja a corto plazo". Algo que se está intentando corregir, midiendo este impacto directo en la carrera de las científicas y sus proyectos. ““Que tu carrera científica no se vea eclipsada por la maternidad”“ "Que tu carrera científica no se vea eclipsada por la maternidad", apunta Prieto, directora científica de L,Oréal, porque "puedes dar un tiempo de calidad, más que de cantidad", y agradece a sus hijos que siempre le han dicho que "estamos orgullosos de ti y de cómo nos has educado porque nos reflejamos en ti". "Así que la clave" —insiste Prieto— "pasa por la corresponsabilidad con la maternidad y la paternidad". Secuenciación de ADN en laboratorio Andrew Brookes Andrew Brookes