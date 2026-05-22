L'Ajuntament de Ciutadella recorrerà la sentència que ordena posar fi a la zona de vianants del Born
- El govern municipal defensa el model de peatonalització i evita, de moment, el retorn dels cotxes
- Els comerciants mantenen la pressió judicial mentre el consistori prepara el recurs al Suprem
La plaça del Born de Ciutadella continuarà, de moment, tancada al trànsit. L’Ajuntament ha anunciat que presentarà un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem per evitar el retorn dels vehicles després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que ordenava revertir parcialment la reforma que havia convertit l’espai en una zona de vianants. El consistori defensa que la peatonalització ha millorat la mobilitat i la qualitat de vida al centre històric i assegura que esgotarà totes les vies administratives i judicials per mantenir l’actual model urbà.
El consistori recorrerà la decisió judicial
L’equip de govern municipal considera que l’auto judicial no qüestiona ni les competències de l’Ajuntament ni el model de ciutat impulsat durant els darrers anys. Per això, mantindrà el Born sense trànsit mentre es resol el recurs que presentarà davant el Tribunal Suprem.
La resolució judicial estima parcialment les mesures cautelars presentades per 22 comerciants i particulars, que reclamaven el retorn del trànsit rodat a la plaça. Tot i això, la sentència manté fora del Born els autobusos, de manera que l’estació continuarà situada a la via perimetral.
Paral·lelament, el consistori també obrirà negociacions amb els comerciants per intentar que retirin la denúncia i continuarà treballant per corregir les mancances assenyalades pel Tribunal Superior, especialment la falta d’alguns informes tècnics vinculats al projecte.
El PP critica la gestió municipal
La decisió judicial ha reobert la polèmica política i comercial entorn de la plaça del Born. El Partit Popular ha criticat la gestió del govern local, format per una coalició d’esquerres, i ha reclamat que el projecte es reprengui des de l’inici per corregir els errors administratius detectats pels tribunals.
Mentrestant, la possibilitat que els vehicles tornin a circular per la plaça continua generant divisió entre els comerciants de la zona.