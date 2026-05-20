La exposición 'La revuelta y la nieve' llega al Pozu Santa Bárbara

Adentrarse en las entrañas de la mina para hacer una operación vinculante entre la memoria, el cuerpo, el olvido y la rebelión es el objetivo de la exposición 'La revuelta y la nieve' de Dionisio González, que muestra cómo la minería se puede adaptar y convivir con las nuevas tecnologías.

Camus y la Cuenca asturiana El visitante se encontrará en la muestra con una docuficción narrada por el filósofo y escritor Albert Camus. Se basa en 'Rebelión en Asturias', el libro que el francés escribió en 1935 y que no pudo ser representado, ya que las autoridades coloniales francesas lo vetaron al considerarlo incendiario. El documental también cuenta el relato histórico y coral de la minería asturiana. En él se habla de la huelgas de 1934 y 1962, conocida esta como "La Huelgona", así como la reconversión industrial y el cierre de las minas. En concreto, el del Pozu Santa Bárbara.

'Suburbia eutópica' Es el segundo bloque de la exposición. "Eutopía" significa "el buen lugar", aquello que circunvala a la utopía pero es posible. Hay una primera propuesta que es la arquitectura del oficio y pretende que haya una prototipación tipológica serial de aquellos elementos infraestructurales propios a las cuencas mineras pero sobre todo a la propia mina. Así, aprovechando las industrias de siderurgia y metalurgia cercanas, se fundamentarían en la morfología de las salas de máquinas, de extracciones, los castilletes, los pórticos metálicos o los volúmenes técnicos de elementos estructurales En esta parte hay una serie de maquetas videoproyectadas, holografías y fotografías que muestran cómo serían las cuencas si la vivienda obrera hubiera nacido de la lógica del oficio minero y no de modelos genéricos. La segunda propuesta es "la colonia negra", una arquitectura negra que busca atrapar la luz y se vincula a aspectos representacionales, es decir, el interior contiene los elementos de interés.