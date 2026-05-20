La exposición 'La revuelta y la nieve' llega al Pozu Santa Bárbara
- La muestra está concebida para repensar la minería en la era digital
- Se podrá visitar hasta el 16 de agosto con entrada gratuita
Adentrarse en las entrañas de la mina para hacer una operación vinculante entre la memoria, el cuerpo, el olvido y la rebelión es el objetivo de la exposición 'La revuelta y la nieve' de Dionisio González, que muestra cómo la minería se puede adaptar y convivir con las nuevas tecnologías.
Camus y la Cuenca asturiana
El visitante se encontrará en la muestra con una docuficción narrada por el filósofo y escritor Albert Camus. Se basa en 'Rebelión en Asturias', el libro que el francés escribió en 1935 y que no pudo ser representado, ya que las autoridades coloniales francesas lo vetaron al considerarlo incendiario.
El documental también cuenta el relato histórico y coral de la minería asturiana. En él se habla de la huelgas de 1934 y 1962, conocida esta como "La Huelgona", así como la reconversión industrial y el cierre de las minas. En concreto, el del Pozu Santa Bárbara.
'Suburbia eutópica'
Es el segundo bloque de la exposición. "Eutopía" significa "el buen lugar", aquello que circunvala a la utopía pero es posible. Hay una primera propuesta que es la arquitectura del oficio y pretende que haya una prototipación tipológica serial de aquellos elementos infraestructurales propios a las cuencas mineras pero sobre todo a la propia mina. Así, aprovechando las industrias de siderurgia y metalurgia cercanas, se fundamentarían en la morfología de las salas de máquinas, de extracciones, los castilletes, los pórticos metálicos o los volúmenes técnicos de elementos estructurales En esta parte hay una serie de maquetas videoproyectadas, holografías y fotografías que muestran cómo serían las cuencas si la vivienda obrera hubiera nacido de la lógica del oficio minero y no de modelos genéricos. La segunda propuesta es "la colonia negra", una arquitectura negra que busca atrapar la luz y se vincula a aspectos representacionales, es decir, el interior contiene los elementos de interés.
Era digital
La muestra finaliza con una instalación multipantalla que revela la condición pesada, territorial y opaca de la nube asturiana y la literalidad de la minería de datos. Es una experiencia inmersiva que proyecta la reconversión de las galerías subterráneas inactivas en infraestructura digital. Centros de datos, nubes computacionales o laboratorios tecnológicos que sustituyen la extracción de carbón por la extracción, almacenamiento y procesamiento de datos.
Con esta exposición el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara de Mieres, primer pozo minero declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en nuestro país, sigue consolidándose como un referente en el ámbito de las intervenciones artísticas contemporáneas.