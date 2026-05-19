El acusado de asesinar a un hombre en la localidad toledana de Recas reconoce que "quería matarlo"

El acusado de asesinar a otro hombre con alevosía y ensañamiento en el municipio toledano de Recas en junio de 2022 ha reconocido que le golpeó en varias ocasiones “con fuerza” y que “quería matarlo”. Así lo ha afirmado, a preguntas de la fiscal, durante el juicio que tiene lugar esta semana en la Audiencia Provincial de Toledo.

Según la Fiscalía, el acusado atacó a la víctima tras culparla de un incendio en su propiedad. El acusado, presuntamente, golpeó a la víctima en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Después, supuestamente, la ató de pies y manos y la arrastró por el terreno. Finalmente, habría ocultado el cuerpo entre la maleza de un arroyo.

La fiscal ha expresado su “convicción” de que el acusado es el autor de los hechos y solicita 25 años de prisión. Además, ha afirmado que “la víctima sufrió tantos politraumatismos que todos ellos en su conjunto eran incompatibles con la vida”. Un jurado popular compuesto por cuatro hombres y cinco mujeres tendrá que valorar si los hechos se consideran probados.

La defensa del acusado insiste en que lo ocurrido fue una pelea. Niega que se trate de un asesinato. Asimismo, ha rechazado que existiera ensañamiento por parte del acusado, ya que, según ha defendido, “no quería producirle un extra de dolor, sino que fue un ataque rápido generalizado”. También ha cuestionado la existencia de alevosía al sostener que la víctima “se pudo defender”.