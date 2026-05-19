El acusado de asesinar a un hombre en la localidad toledana de Recas reconoce que "quería matarlo"
- La fiscalía pide 25 años de prisión y asegura que la víctima murió tras sufrir varios "politraumatismos"
- La defensa del acusado niega que se trate de un asesinato y que existiera alevosía ni ensañamiento
El acusado de asesinar a otro hombre con alevosía y ensañamiento en el municipio toledano de Recas en junio de 2022 ha reconocido que le golpeó en varias ocasiones “con fuerza” y que “quería matarlo”. Así lo ha afirmado, a preguntas de la fiscal, durante el juicio que tiene lugar esta semana en la Audiencia Provincial de Toledo.
Según la Fiscalía, el acusado atacó a la víctima tras culparla de un incendio en su propiedad. El acusado, presuntamente, golpeó a la víctima en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Después, supuestamente, la ató de pies y manos y la arrastró por el terreno. Finalmente, habría ocultado el cuerpo entre la maleza de un arroyo.
La fiscal ha expresado su “convicción” de que el acusado es el autor de los hechos y solicita 25 años de prisión. Además, ha afirmado que “la víctima sufrió tantos politraumatismos que todos ellos en su conjunto eran incompatibles con la vida”. Un jurado popular compuesto por cuatro hombres y cinco mujeres tendrá que valorar si los hechos se consideran probados.
La defensa del acusado insiste en que lo ocurrido fue una pelea. Niega que se trate de un asesinato. Asimismo, ha rechazado que existiera ensañamiento por parte del acusado, ya que, según ha defendido, “no quería producirle un extra de dolor, sino que fue un ataque rápido generalizado”. También ha cuestionado la existencia de alevosía al sostener que la víctima “se pudo defender”.
El acusado admite que quiso matar a la víctima
El acusado ha respondido a las preguntas formuladas por el Ministerio Público sobre la tarde del 24 de junio de 2022, cuando la víctima se desplazó junto a su padre desde Yunclillos hasta Recas para realizar algunas compras. Ha relatado que se encontró con la víctima y que ambos discutieron y se golpearon con “puñetazos y patadas”, aunque ha precisado que fue “él a mí y yo a él”.
“Cogí y lo metí en el maletero dándole golpes”, ha continuado. Asimismo, ha indicado que en el maletero llevaba una pistola de juguete de su hijo, aunque no recuerda si llegó a golpearle con ella. Ha señalado que los golpes los daba “con fuerza” y que, una vez la víctima estaba dentro del maletero, condujo fuera del pueblo mientras escuchaba cómo golpeaba desde el interior.
“Paré en un camino, abrí el maletero y me dio una patada en el pecho. Después salió corriendo, me fui a por él y nos pegamos otra vez, él a mí y yo a él”, ha contado. Además, ha explicado que se propinaron “golpes fuertes en la cabeza y patadas en las costillas” y que volvió a introducirlo en el maletero para trasladarlo hasta el lugar donde posteriormente fue hallado el cadáver, en un camino del municipio de Bargas. El acusado ha aseverado que “quería matarlo” y que pensó que ya estaba muerto cuando lo abandonó en el camino porque tenía “muchos golpes”.